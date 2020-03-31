31 березня: народний календар і астровісник

Сьогодні останній день березня; чи грітиме на печі кості Явдоха та чи варто чекати чогось доброго від Марса з Сатурном у Водолії.

Останній день березня, завтра вже квітень! А церква цього дня вшановує пам’ять Кирила, архієпископа Єрусалимського, який жив у 4 столітті. Саме в цю пору – міжсезоння, часто псувалася дорога і могли вдарити відчутні заморозки. «Кирила, - казали, - Явдоха обдурила – запросила в гості, а сама гріє на печі кості»; «Минув Олексій, Кирило каже: «Ще не сій»; «Буває на Кирила святого ще много морозу». Втім, якщо на південних схилах і в ярах зацвітає цар-зілля мати-й-мачуха – один із ранніх медоносів, то квітень буде теплим і гожим і морозів боятися не варто.

Ім’я Кирило давньогрецького походження й перекладається як «владика», «пан». У перській мові є подібне слово й означає воно «сонце». Це ім’я було вельми популярне в Україні й трансформувалося в чимало прізвищ, Чимало відомих українців мали ім’я Кирило: Кирило Розумовський – військовий і політичний діяч, Кирило Трильовський – громадсько-політичний діяч, засновник Української радикальної партії та «Січей», Кирило Осьмак – діяч Української Центральної Ради, а потім і ОУН, Кирило Стеценко – композитор, хоровий диригент. А хто не знає легендарного богатиря-змієборця Кирила Кожум’яку? Щоправда, за Кожум’якою згодом закріпилося й інше ім’я: Микита.

З іменинами вітайте Кирила, Дмитра, Наталю.

7-8 місячні дні. Вчора, о 22:44 Марс залишив Козерога і перейшов до Водолія. Там вже цілий тиждень перебуває Сатурн. Нині Марс його наздогнав і до 4 квітня вони рухатимуться разом. Нічого путнього з цього не вийде, адже сила й енергія, яку випромінює цей тандем, вважається однією з найгірших і найбільш деструктивних. Тож найближчим часом очікуйте на деспотизм різних форм, інтелектуальний тиск, зверхність з боку холодних егоїстичних натур (тут кожен подумав: ні, це не про мене…). Все це суттєво псуватиме людські взаємини: іноді відкрито, а іноді й приховано. Намагайтеся якомога менше пліткувати і лихословити – кожне сказане слово «записується» в «Книгу життя» й згодом за нього доведеться відповідати. Можливі збої в роботі техніки, поломки.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році – -8,8, а найтеплішим у 1968 – +22,4.