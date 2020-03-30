Учені виявили три нових види птерозаврів у Сахарі

Група палеонтологів виявила три нових види летючих ящерів, що жили в Сахарі 100 мільйонів років тому.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Cretaceous Research, повідомляє The Guardian.

"Вчені виявили три нових види летючих ящерів, що жили в Сахарі 100 млн років тому", - йдеться в повідомленні.

Палеонтолог з Університету Портсмута професор Девід Мартілл разом з командою дослідників з Марокко і США виявили три нових види летючих ящерів, які були дуже схожі з тими, що мешкали на інших континентах.

Нових птерозаврів ідентифікували за шматочками щелеп і зубів, знайдених в крейдяних руслах Марокко. На думку дослідників, ящери мали розмах крил три-чотири метри.