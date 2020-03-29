Міста Європи запустили платформу COVID news, де діляться досвідом життя під час пандемії

Міжнародна організація Eurocities створила інформаційну платформу COVID news, де збирають ініціативи міст Європи, спрямовані на забезпечення життєдіяльності в умовах пандемії.

Деякі ініціативи платформи оприлюднили у міськраді Харкова, який є членом Eurocities.

Так, іспанська Барселона відклала сплату муніципальних податків для магазинів, барів і ресторанів. Також створено мережу онлайнових і телефонних служб з питань прав на працю в умовах призупинення економічної діяльності.

У Любляні (Словенія) у режимі онлайн проходять безкоштовні фестивалі та виставки. Медиків, які приїжджають на роботу з інших міст, забезпечують гуртожитком.

Столиця Франції пропонує соціальні послуги працівникам, залученим до боротьби з поширенням коронавірусу. Зокрема, у Парижі організували дитячий садок для дітей медиків.

Мюнхен (ФРН) запровадив експрес-тестування медичного персоналу. Медпрацівники можуть отримати SMS із результатом тесту протягом 24 годин. Спортивні клуби іншого німецького міста, Штутгарта, пропонують щоденні відеозаняття для всіх, хто залишається вдома.

Болонья (Італія) запровадила доставлення додому харчових продуктів і ліків для людей похилого віку та інвалідів.

А в столиці Естонії Таллінні працівники центральної бібліотеки читають дітям книжки скайпом або телефоном.

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