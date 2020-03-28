Золота Дзига: голосування у номінації "Премія глядацьких симпатій"

Триває онлайн-голосування до 12 квітня у номінації "Премія глядацьких симпатій", що втретє вручатиметься в межах Четвертої Національної кінопремії "Золота Дзиґа".

Про це повідомляється на сайті Української кіноакадемії.

"У номінації "Премія глядацьких симпатій" – ТОП-10 українських фільмів, які за період прокату з 1 січня по 31 грудня 2019 року переглянула найбільша кількість глядачів. Зробити свій вибір та проголосувати за найкращий фільм Кінопремії "Золота Дзиґа" у цій номінації можуть самі глядачі. Голосування проходить на сайті до 12 квітня. Переможе той фільм, який набере найбільшу кількість голосів за період голосування", - ідеться в повідомленні.

Фільми, які беруть участь у номінації "Премія глядацьких симпатій":

"Давай танцюй" (реж. Олександр Березань);

"Зустріч однокласників" (реж. Валентин Шпаков);

"Заборонений" (реж. Роман Бровко);

"Захар Беркут" (реж. Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн);

"Клара та чарівний дракон" (реж. Олександр Клименко);

"Крути 1918" (реж. Олексій Шапарєв);

"Свінгери - 2" (реж. Андрейс Екіс);

"Фокстер і Макс" (реж. Анатолій Матешко);

"Ціна правди" (реж. Аґнешка Голланд);

"Я, ти, він, вона" (реж. Володимир Зеленський, Девід Додсон).

Як зазначається, цього року кінопремію "Золота Дзиґа" вручатимуть у 23 номінаціях. Серед них – 2 нові. Відтепер у межах Національної кінопремії "Золота Дзиґа" започатковано премію "Відкриття року". Переможцем може стати будь-яка персоналія, що відзначилась видатними досягненнями чи здобутками за останній рік. Визначення переможців у цій номінації проходить на закритому засіданні Правління та Наглядової Ради. Окрім того, Четверту кінопремію також вручатимуть за "Найкращі візуальні ефекти". Переможця обиратимуть серед ігрових повнометражних фільмів.

Результат голосування у номінації "Премія глядацьких симпатій", а також імена переможців в усіх номінаціях, буде оголошено 28 квітня під час церемонії Четвертої Національної кінопремії "Золота Дзиґа", яка цього року відбудеться в онлайн-форматі.

Фото: Українська кіноакадемія, Фейсбук