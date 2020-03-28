Золота Дзига: голосування у номінації "Премія глядацьких симпатій"
Про це повідомляється на сайті Української кіноакадемії.
"У номінації "Премія глядацьких симпатій" – ТОП-10 українських фільмів, які за період прокату з 1 січня по 31 грудня 2019 року переглянула найбільша кількість глядачів. Зробити свій вибір та проголосувати за найкращий фільм Кінопремії "Золота Дзиґа" у цій номінації можуть самі глядачі. Голосування проходить на сайті до 12 квітня. Переможе той фільм, який набере найбільшу кількість голосів за період голосування", - ідеться в повідомленні.
Фільми, які беруть участь у номінації "Премія глядацьких симпатій":
- "Давай танцюй" (реж. Олександр Березань);
- "Зустріч однокласників" (реж. Валентин Шпаков);
- "Заборонений" (реж. Роман Бровко);
- "Захар Беркут" (реж. Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн);
- "Клара та чарівний дракон" (реж. Олександр Клименко);
- "Крути 1918" (реж. Олексій Шапарєв);
- "Свінгери - 2" (реж. Андрейс Екіс);
- "Фокстер і Макс" (реж. Анатолій Матешко);
- "Ціна правди" (реж. Аґнешка Голланд);
- "Я, ти, він, вона" (реж. Володимир Зеленський, Девід Додсон).
Як зазначається, цього року кінопремію "Золота Дзиґа" вручатимуть у 23 номінаціях. Серед них – 2 нові. Відтепер у межах Національної кінопремії "Золота Дзиґа" започатковано премію "Відкриття року". Переможцем може стати будь-яка персоналія, що відзначилась видатними досягненнями чи здобутками за останній рік. Визначення переможців у цій номінації проходить на закритому засіданні Правління та Наглядової Ради. Окрім того, Четверту кінопремію також вручатимуть за "Найкращі візуальні ефекти". Переможця обиратимуть серед ігрових повнометражних фільмів.
Результат голосування у номінації "Премія глядацьких симпатій", а також імена переможців в усіх номінаціях, буде оголошено 28 квітня під час церемонії Четвертої Національної кінопремії "Золота Дзиґа", яка цього року відбудеться в онлайн-форматі.
Фото: Українська кіноакадемія, Фейсбук