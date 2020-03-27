Скандальна евакуація поп-зірки Maruv з країни «для заробітку»

Чи справді Анна Корсун готова вибачитися? І перед ким?

Хтось скаже: тут прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон захворів Covid-19, а ви про якийсь дрібний коронавірусний скандальчик з українською співачкою Maruv (Анна Корсун), тьху-тьху-тьху здоровою, що застрягла в Росії, пишете. Чи не дивно?.. Думаю, ні. З дрібних скандалів, якщо їх вчасно не розібрати і на них не відреагувати, часто виростають великі.

КЛАСИЧНИЙ ПРИЙОМ РОЗКРУТКИ – ЛАЙЛИВЕ ВІДЕО

Історія почалася у четвер, 26 березня, коли Maruv виклала в Instagram Stories своє відео, за PR-звичкою останнього часу, з легкою лайкою. Підійдемо до справи строго, науково-логічно і тому наведемо повну цитату:

«Друзья, я сейчас просто в шоке. В огромнейшем. Я сейчас дозванивалась в консульство украинское, чтобы мне объяснили, как добраться домой. Как мне попасть вот сейчас домой. И какие варианты есть и так далее. И это просто самое конченное, самое невежественное консульство, которое только может быть. Девушка-оператор просто психованная идиотка. И второй раз, когда я перезваниваю уточнить информацию, она просто скидывает. Даже не берут трубку. Не могут объяснить нормально. Когда ты говоришь, что я не могла по объективным причинам уехать раньше и попасть домой. Скажите, что мне делать сейчас, какие есть варианты, они просто говорят одну заученную фразу. Говорят: «Тот, кто хотел выехать, уже выехал». Я хочу одно сказать, так не поступают, – возмутилась певица. – Почему в одних странах за своих граждан стоят, а в нашей просто, б…дь ж…пу вытирают. Я скажу больше: это похоже на предвзятое отношение к гражданам Украины, которые на данный момент находятся в России. И, б…дь, у меня такой же паспорт, как у вас, у меня такие же права, гарантированные мне Конституцией, как у вас. Поэтому, если вы не можете исполнять нормально свою работу, не предвзято, не работайте на этой работе».

Зробимо знижку на те, що людина засмучена, знаходиться в збудженому стані (хоча, звичайно, краще було б обійтися без матюків). І обговорювати розмову співачки з дівчиною по той бік «гарячої лінії» немає сенсу. Оскільки у нас немає в наявності аудіо, і ми не можемо з'ясувати, хто був більше (не)правий.

У другій частині відео, записаному через якийсь час, співачка подякувала комусь за те, що «всё рассказали, всё объяснили»... Тут теж обговорювати нічого. Незрозуміло: хто, що і як їй розповів. І яке рішення вона ухвалила у зв'язку з цим.

Давайте дивитися на відкриті, доступні всім джерела. І будемо обговорювати їх – тобто, що достовірно, що можна перевірити.

ПЕРШ НІЖ ІСТЕРИТИ, ЗАЙДІТЬ В ГУГЛ!

Перед тим, як чогось вимагати від інших, бажано більш строго подивитися на себе. От співачка вживає грубі слова про ставлення українського МЗС до громадян нашої країни за кордоном. Цікаво, а сама вона як громадянка України щось зробила, щоб почуватися під більшим захистом своєї держави? Ну, приміром, чи стала на консульський облік у Посольстві України в Москві, до якої вона часто їздить на роботу? Чи зареєструвалася в системі ДРУГ (Добровільна Реєстрація Українських Громадян під час подорожей за кордон)? Як видно з назви, це справа добровільна, але все ж, коли передбачені такі захисні заходи, якось важче говорити про «б...дь ж...пу вытирают». Може, Maruv про це просто не знала. Що ж, нехай дізнається. Хочеться вірити, що їй, серед іншого, і про це вже розповіли.

Друге. Популярна співачка – молода, модна жінка. Якось важко запідозрити її в тому, що вона не вміє користуватися таким безцінним засобом останніх десятиліть, як Інтернет, Google. Так, може, перед тим, як у складній ситуації псувати нерви собі та іншим, з'їдати час свій і чужий, логічніше було б зайти в інтернет. На сторінку Посольства України в Росії. І там російською (це якщо шановна громадянка України українською мовою не вміє читати) написано, що «в ближайшее время планируется отправка в Российскую Федерацию поезда для возвращения граждан Украины с территории Российской Федерации в связи с пандемией коронавируса». Запис цей викладений 23 березня о 13:54, тобто надійно, за кілька днів до скандалу.

Там само – прохання до громадян України: «Для того чтобы Вас включили в указанный список, Вам необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету в Google DocX по ссылке». Перевірив – посилання діюче, робоче.

В цій же новині сказано, що «после решения организационно-логистических вопросов, Посольство проинформирует Вас о дате, месте и времени отправки специального транспорта. Следите за нашими объявлениями на сайте Посольства и в сети Facebook». Запам'ятаємо про Facebook і йдемо далі.

26 березня о 17:57, тобто незабаром після того, як почався скандал, з'явилася новина «Специальный поезд по маршруту «Москва – Киев» для перевозки граждан Украины с территории Российской Федерации в связи с пандемией коронавируса». І в ній вже з усіма подробицями розповідалося, коли і з якого вокзалу відправиться поїзд, як купити квитки на сайті «Укрзалізниці». У п'ятницю вдень, зайшовши на «УЗ», я ще застав останній квиток. Але поки розглядав його, він «пішов».

А ЧОМУ Б ПРОСТО НЕ ПОГУГЛИТИ?

Тобто, великою мірою, вже тут не цілком зрозуміло, навіщо було скандалити, коли необхідна інформація викладена, причому досить давно, у відкритому доступі.

Але, добре, припустимо, у співачки були якісь обтяжуючі обставини – апаратура, великий багаж, якісь проблеми з документами тощо. Тоді згадуємо чарівне слово Facebook, на акаунті якого, як обіцяло Посольство, викладена додаткова інформація. Можу припустити, що Анна Корсун таким відстійним мотлохом, як Facebook, не користується, живе виключно в Instagram. У людей до 30-ти це доволі часте явище. Але все ж, можливо, з огляду на форс-мажорні обставини пандемії, вона могла б спромогтися під яким-небудь зі своїх імен зареєструватися і у Facebook. І там підписатися на сторінку Посольства, на якій розміщена найоперативніша інформація.

А вже там даються буквально щоденні пояснення щодо поточної ситуації. От, приміром, на 20 березня.

Тут вже ситуація описується докладно. Перераховуються усі можливі варіанти повернення до України. В тому числі, приміром, автотранспортом (це я так, припускаю, якщо, скажімо, треба вивезти апаратуру). Зазначається, що «гарячі» телефонні лінії можу бути перевантажені і дають на всякий випадок електронну пошту Посольства. І уся поточна інформація оперативно оновлюється. (Це на випадок, якщо у Maruv зараз з'явилися якісь додаткові питання).

Що ж у підсумку маємо? Перед тим, як влаштовувати скандал, лайливі розборки, треба було просто «погуглити». Всього лиш. Але поп-зірка, очевидно, вирішила, що статус у неї такий, що навколо неї все і всі повинні крутитися самі собою. До речі, про «поп-зірку»! В Instagram MARUV вказані її director – Alexandr (з українським номером телефону) і відповідальний за booking (мабуть, замовлення виступів) – Kirill (з російським номером). І якщо Maruv – це справді серйозний проєкт, а не самодіяльність селищного рівня, то взагалі незрозуміло: чому, власне, рішенням логістичних питань займається сама Анна Корсун, а не директорат співачки Maruv? Де ці браві хлопці Kirill і Alexandr, під лавкою сховалися в умовах карантину?

Загадка...

MARUV ГОТОВА ВИБАЧИТИСЯ. ПЕРЕД КИМ?

Я тут спеціально не торкався соціальних, політичних питань, поглядів співачки на українську державність і відносини з країною-агресором, її поздоровлялки на 23 лютого тощо. Кінець кінцем, вона дійсно громадянка України і відповідні права у зв'язку з цим має (втім, і обов'язки теж). Але Maruv продовжила тему, опублікувавши в Instagram добірку хейтерських скріншотів на її адресу. І супроводила це таким соціологічним аналізом:

«Этот пост о наболевшем. Вот он: Пример нетерпимости к чужому образу жизни, самовыражению и свободе. И это лишь малая часть(((( (Листай карусель (тобто підбірку скріншотів, – ред.)

В этом посте я хочу написать о хэйте, шэйминге и буллинге, с которым я очень часто сталкиваюсь. Почему вы считаете, что ваша позиция – единственная правильная и верная, а все, кто думают не так, являются людьми второго сорта? Такая позиция – пережиток средних веков. Мы давно уже ушли вперёд и выросли до демократии и свободы слова и выбора.

Кто дал вам хоть одно право так считать? Это чистой воды дискриминация и буллинг, а самое страшное, что в нашей стране такое явление все больше и больше входит в норму жизни((( Именно так и развивается культура замалчивания и морального насилия над личностью. Люди, которые пишут все это г…вно, неужели вы искренне считаете, что у вас больше прав, чем у остальных, кто думает иначе? Или вы считаете, что вам это добавляет благородности и добропорядочности? Нет, не добавляет! Чему вы учите своих детей? Что вы показываете этими пожеланиями обществу? Вы показываете пример агрессии, травите других, кто отличается от вас… Вот только жизнь – это сложная штука и долгая нива! Сегодня ты, а завтра тебя. Когда в мире стало круто желать друг другу неудачи и радоваться проблемам других? Я понимаю, что во многом – это из-за своей нереализованности в жизни, потому что жить с постоянной войной в голове и получать радость и удовлетворение, желая другому человеку беды, показывает, насколько все плохо у вас. У всех бывает паника, страх и усталость, и в такие минуты человек ждёт поддержки, а дальше он сам придёт в себя, извинится и поддержит тех, кто рядом. Самое подлое – это добивать, унижать, оскорблять, желать плохого и радоваться безнадёге и беде другого человека.

Разве всем неодинаково больно, когда их ударят, оскорбят или унизят?

В какую страну и куда ехать на заработки – это личное дело каждого, потому что каждый ищет своё место под солнцем, и это место может быть где угодно! За это нельзя осуждать – это нормально!».

Що тут скажеш. Приємно, звичайно, що Анна Корсун заявляє себе прихильницею «демократии и свободы слова и выбора». У такій якості вона вільна, звичайно, «ехать на заработки» куди завгодно, у тому числі і до країни, де немає ні демократії, ні свободи слова, ні вільних виборів. Погано тільки, що вона бачить «постоянную войну» лише в голові у інших. Шкода, що вона абсолютно не усвідомлює реальну війну, яка ведеться проти України саме тією країною, до якої вона їздить на заробітки.

У цьому ж дописі Maruv пояснила, чому записала те скандальне, лайливе відео: «У всех бывает паника, страх и усталость, и в такие минуты человек ждёт поддержки, а дальше он сам придёт в себя, извинится и поддержит тех, кто рядом». Ну да – раптом навалилася втома, з'явився страх, за ним - паніка... Психологічний зрив, одне слово. Буває. Але от вона каже, що готова «извиниться». Цікаво було б знати, перед ким? Може, навіть перед ««конченным консульством» і «психованной идиоткой»»?..

Взагалі, цікаво було б отримати якісь уточнення та пояснення.

Але Alexandr & Kirill, яким я написав у месенджерах, поки що зберігають горде мовчання.

Олег Кудрін, Рига

Фото: соцмережі MARUV