"ДахаБраха" записала новий альбом
Аудіо
Укрінформ
Етно-хаос група "ДахаБраха" випустила п'ятий студійний альбом - "Аламбарі".
Як розповіли учасники гeрne в інтерв’ю LB, альбом записали на студії в Бразилії, в ньому - дев'ять пісень.
1) Dostochka
2) Vynnaya Ya
3) Khyma
4) Sonnet
5) Torokh
6) Lado
7) Im tanzen liebe (У танці кохання)
8) Ya siv ne v toy litak
9) Alambari
З них сім засновані на народних українських піснях, зібраних під час експедицій, і дві - на поезії Шекспіра і Генхріха Гейне.
Запис виклали на всіх онлайн-платформах: ITunes, Spotify і Google Play Music.