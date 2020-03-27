"ДахаБраха" записала новий альбом

Етно-хаос група "ДахаБраха" випустила п'ятий студійний альбом - "Аламбарі".

Як розповіли учасники гeрne в інтерв’ю LB, альбом записали на студії в Бразилії, в ньому - дев'ять пісень.

1) Dostochka

2) Vynnaya Ya

3) Khyma

4) Sonnet

5) Torokh

6) Lado

7) Im tanzen liebe (У танці кохання)

8) Ya siv ne v toy litak

9) Alambari

З них сім засновані на народних українських піснях, зібраних під час експедицій, і дві - на поезії Шекспіра і Генхріха Гейне.

Запис виклали на всіх онлайн-платформах: ITunes, Spotify і Google Play Music.