30 березня: народний календар і астровісник

Сьогодні Теплого Олекси; як не прогнівити весну, кому риба в руку не піде, а також про таємниці майбутнього.

Нині в нас Теплого Олекси. Олексій жив на межі ІV-V століть у Римі, належав до знаного та багатого роду. Юнака одружили, але він, віддавши дружині обручку, пішов з дому. Сімнадцять років мандрував він світом – жив у Сирії, Туреччині. Ходив у лахмітті, жебракував. Єдиною його справою була полум’яна молитва до Бога. Після того він прибув до Риму й оселився в батьківському будинку. Рідні його не впізнали, сприйняли за жебрака, але дозволили залишитися. Відтоді Олексій жив під сходами в невеличкій комірчині. Їв недоїдки, терпів приниження від слуг. Так минуло ще сімнадцять років, а потім він помер. Вже по його смерті виявилося, що Олексій був людиною святого життя, або, кажучи по-простому, чоловіком Божим.

Олексія, чоловіка Божого, вшановували здавна як на Заході, так і на Сході, зокрема і в Україні. Це видно з того, з якою шаною і християнською любов’ю українці приймали бідних подорожніх, нужденних і просто жебраків, яких так і називали – Божими людьми. Попри те, що храмів на честь Олексія в Україні майже не було, зате надзвичайно популярним було саме ім’я. А ще, саме з Олекси, як вважали українці, починалася справжня весна. Цього дня селяни святково вбиралися, вітали одне одного з весною й теплом. Працювати на Олексу заборонялося, аби «не прогнівити весну». Виняток був лише для пасічників, які виносили цього дня вулики. Вшановували святого Олексу й українські рибалки, які щиро вірили, що «хто не почитає святого Олексія – чоловіка Божого, тому риба на руку не піде».

З іменинами вітайте всіх Олексіїв, Олександрів і Вікторів.

6-7 місячні дні. Зазирнемо трохи наперед – на кінець року. З 20 по 29 грудня 2020 року відбудеться поєднання в одному градусі Простору Сатурна і Юпітера. Це означає формування нового соціально-економічного тренду на найближчі 20 років. До того ж, що є ще більш важливим, у листопаді-грудні відбуватиметься поєднання Сатурна, Юпітера і Плутона в кінці знаку Козерога – закладення підвалин нової тенденції тривалістю в 160 років. В кінці грудня Юпітер і Сатурн дружно залишать Козерога і перейдуть до Водолія. Сатурн – остання видима планета Сонячної системи, «відповідальна» за межі, кордони. Вона відділяє індивідуальне від колективного, свідоме від підсвідомого, порядок від хаосу, а час від позачасся. Козеріг – це його дім – усталене, впорядковане, зрозуміле, чітке, консервативне, зрештою – це «гра за правилами». Натомість Водолій – це розмитість (ефект «прорваних гребель»), верховенство колективного, революційні тенденції, а також зміни, і ще раз зміни. Тобто, нинішня соціально-економічна ситуація – лише репетиція чогось більш важливого. Не тільки в нас, але й у світі будуть формуватися абсолютно нові закони і правила, змінюватимуться структури влади. Але не будемо «забігати поперед батька в пекло»… Плідного й легкого понеділка!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1942 році – -12,4, а найтеплішим у 1968 – +20,2.