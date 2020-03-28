28 березня: народний календар і астровісник

Сьогодні Агапія та Никандра; перевертаємо подушку, качаємося по землі та що очікує на романтичні взаємини.

Сьогодні мученика Агапія і з ним ще семи мучеників, які постраждали за християнську віру за імператора Діоклетіана, а також мученика Никандра. Святий Никандр Єгиптянин був знаним лікарем і під час гонінь на християн відвідував ув’язнених у тюрмах, надаючи їм допомогу. Вдень він лікував язичників-можновладців, а вечорами – убогих і тих, хто постраждав за віру. Вночі він хоронив тих, хто загинув за віру – закатованих, або тих, кого розірвали хижі звірі. Такий собі лікар-волонтер, відданий ідеї. Невдовзі його вистежили, схопили і після жорстоких тортур стратили.

Якщо вночі чуєш собачий гавкіт, або виття – переверни подушку, аби сон був добрий. Також були прикмети, пов’язані з першим громом: «Як уперше гримить грім, треба спиною що-небудь (найпаче стіну) підперти – щоб спина не боліла, як настане літня робота». Або по землі покачатися, щоб крижі не боліли. «Як падає град, викидай надвір сковороду і кочергу, щоб перестав». «Весняна вода тече повільно – на важкий рік. Швидко – на добрий і врожайний».

Іменинники сьогодні Олександр, Олексій, Денис.

4-5 місячні дні. Місяць у Тільці. О, нарешті! Нарешті трішечки роз’яснилося в голові та потеплішало в душі. Романтичні та сімейні взаємини стануть більш надійними, стабільними, в подальшому вони лише укріплюватимуться. До середини травня багато хто задумається про шлюб, а старі союзи лише зміцніють після випробувань – партнери знову дивитимуться одне на одного закоханими очима... Це стосується передовсім Козерогів і Тільців. Добре відпочинуть сьогодні активні життєлюби. Гарного настрою й доброго дня!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1899 році – -9,5, а найтеплішим у 1977, 1981 - +18,0.