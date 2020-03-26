Президент Гарвардського університету та його дружина заразилися коронавірусом

У президента Гарвардського університету, одного з найвідоміших ВНЗ у США і всьому світі, Лоуренса Баківа та його дружини Адель діагностували коронавірус.

Про це повідомляє CNN.

"У нас з'явилися симптоми у неділю - спочатку кашель, потім жар, озноб і болі в м'язах. Ми звернулися до наших лікарів в понеділок і пройшли тест. Результати ми отримали кілька хвилин тому, вони позитивні", - йдеться в поширеному повідомленні Баківа.

За словами подружжя, вони почали працювати з дому ще з 14 березня і тепер будуть перебувати "на двотижневій ізоляції вдома".

Раніше в березні Гарвардський університет оголосив про перехід на онлайн-навчання і попросив студентів покинути своє житло в кампусі.

Як зазначається, загалом 18 членів Гарвардської громади отримали позитивний тест на коронавірус.

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Як повідомляв Укрінформ, одразу два антирекорди за смертністю людей від Covid-19 зафіксовані в Сполучених Штатах у середу: понад 200 пацієнтів померли за добу, що в сумі перевищило загальну позначку 1000 смертей за весь період спостережень.

Фото: Harvard University