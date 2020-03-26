У Бориса Акуніна діагностували коронавірус

«Я закинув фб, адже валяюсь з модною хворобою. Трохи наберусь сил - обов'язково поділюся враженнями. (СПОЙЛЕР: страх перед коронавірусом набагато страшніше за сам коронавірус. Обережним бути треба, а панікувати немає чого)», - написав Акунін.

Борис Акунін (справжнє ім'я Григорій Чхартішвілі) - письменник, вчений-японіст, літературознавець, перекладач, громадський діяч. Також публікувався під літературними псевдонімами Ганна Борисова і Анатолій Брусникін.

Є автором кількох десятків романів, повістей, літературних статей і перекладів з японської, американської та англійської літератури.

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Художні твори Акуніна переважно детективного жанру, створений ним образ Ераста Фандоріна став культовим. В останні роки працює над багатотомною «Історією російської держави».

Чхартішвілі відомий своїми різкими висловлюваннями і критикою на адресу російської влади і Володимира Путіна особисто. У січні 2017 року письменник вийшов із складу ПЕН-Центру, московського відділення міжнародної організації ПЕН-клубу на знак протесту проти виключення із нього опозиційного журналіста Сергія Пархоменка, а також ігнорування ПЕН-Центром арешту українського режисера і письменника Олега Сенцова.