26 березня: народний календар і астровісник

Сьогодні Ничипора; шукаємо чорну курку, мріємо про високі трави і позбавляємося від негативних емоцій.

Цього дня церква вшановує пам’ять святого Никифора, патріарха Константинопольського. А в світі сьогодні День хворих на епілепсію – одне з поширених неврологічних захворювань, на яке хворіє близько 50 мільйонів людей. Нині існує чимало засобів задля лікування цієї хвороби, але в давнину епілептикам було вкрай важко. В народі хворобу називали «чорною» або «падучею». На хворих дивилися з великою підозрою, часом і зневагою, вважаючи, що без втручання нечистої сили тут не обійшлося. Під час епілептичного приступу хворого накривали чорною хусткою, сідали на нього зверху, а потім обсипали житом чи пшеницею. Потім те зерно збирали, відносили в безлюдне місце й віддавали чорній курці. Згодом курку різали, пір’я спалювали, а попіл розвіювали на роздоріжжі. Після таких химерних обрядодій хворий начебто мав вилікуватись.

На Ничипора ведмедиця з барлоги виходила й купіль приймала. Наші пращури примічали: хмари пливуть високо – буде добра погода; якщо ж ущільнюються і видимість погіршується – чекай опадів. Туман цього дня віщував дощове літо і високі трави.

З іменинами вітайте Івана, Олександра, Христину.

2-3 місячні дні. О 15:38 Місяць перейде від Овна до Тільця. До цього часу особи «пробивного» характеру діятимуть дуже активно, а ті, хто має більш м’який і поступливий – «прогинатимуться». Часом з обуренням, іноді з буркотінням, але в обох випадках зі злістю. Порада: всі потужні, нехай і негативні, емоції направляйте в робоче русло, на працю. Результат буде чудовий. Після переходу Місяця в знак Тільця впродовж декількох годин змінюватиметься психоемоційний фон, буде важко сконцентруватися на чомусь одному. Під кінець дня «попустить». І ще: не робіть з мухи слона. Гожого дня!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1918 році – -9,3, а найтеплішим у 1983 - +19,0.