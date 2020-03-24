У Франції помер співавтор коміксів про Астерікса й Обелікса

У Франції у 92-річному віці помер художник Альбер Удерцо, який створив героїв комікси про пригоди Астерікса й Обелікса.

Про це AFP повідомив його зять Бернард Де Шуазі.

«Альбер Удерцо помер уві сні у власному будинку в Нойлі після серцевого нападу, який не був пов'язаний з коронавірусом. Він був дуже втомлений впродовж останніх кілька тижнів », - сказав він.

Як зазначає Euronews, перший комікс, який намалював Удерцо разом зі своїм другом-письменником Рене Госінні, з’являється у 1959 році в журналі "Пілот". Їхній перший комікс виходить у 1961 році. Разом вони зроблять ще 24 комікси до смерті Госіні у 1977 році.

Після смерті друга Удерцо вирішив продовжити малювати комікси соло.

Загалом між 1961 і 2009 роками було опубліковано 35 коміксів про пригоди Астерікса і Обелікса.

Понад 380 мільйонів екземплярів були перекладені з французької на понад 110 іноземних мов і діалектів.

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