Вправи з оптимізму в очікуванні ХХХII олімпіади

Світ принципово змінювався після катаклізмів. І тепер майбутнє точно буде іншим. Сподіваймося, що й кращим

В античні часи, як стверджує історія, на час проведення Олімпійських Ігор війни – зупинялися. Після того, як у кінці 19-го століття був започаткований олімпійський рух сучасності, навпаки – уже війни скасовували Олімпіади. Їх не проводили три рази – у 1916-му, 1940-му і 1944-му. І от вчетверте – ХХХІІ Олімпійських Ігор 2020 року в Токіо не буде.

Через пандемію коронавірусу Олімпіаду перенесено. І поки що невідомо – на коли. Сказати, що це шок для десятків тисяч провідних спортсменів світу й мільярдів любителів спорту – нічого не сказати. Мабуть скасування інших провідних спортивних змагань року – футбольне ЄВРО-2020, хокейний ЧС, зупинення турнірів Великого шолома тощо – все, про що ми чули останніми днями, не мало і не могло мати такого згубного резонансу. Війна? Принаймні – як війна, причому – світова, це точно.

Але чи це все? Чи паралелі вичерпано? Ні, це не так. 23 березня 2020 року, це все несподівано склалося в єдиний пазл. Як під час Великої війни, закрито міждержавні кордони в Європі. Регулярне пасажирське транспортне сполучення між країнами перервано, подекуди повністю. Людям фактично заборонено виходити з дому (чим не сидіння в бомбосховищах?). Надзвичайний стан введений не в одній країні (як бувало не раз, наприклад, внаслідок стихійного лиха), а одразу в десятках країн.

Обсяги економічних та соціальних втрат уже можна прогнозувати на рівні найруйнівнішої війни. Як і під час обох Світових воєн, держави поділилися на блоки: з одного боку – Західна цивілізація, а з іншого – Росія з Іраном та їхні сателітні режими. Китай – це й очікувалося – в нейтралітеті. Поки що. Втім, під час найкрупніших протистоянь ХХ століття – таке теж уже бувало і не один раз.

І ще одне, мабуть, найважливіше. У сучасному світі за кілька десятків років щоразу накопичується особливе напруження, яке потребує виходу. Так земна кора скидає подібне завдяки землетрусу. І поки що ради тому немає – людство не придумало. А катаклізм – це радикальні зміни.

З Першої і з Другої воєн світ виходив іншим. Він принципово змінився і по закінченню Третьої – Холодної війни. І його точно не мине ця ж доля після Пандемії коронавірусу в 2020-му році. Як назвуть і класифікують цю глобальну трансформацію – ще невідомо, але не в тому річ. Майбутнє точно буде іншим.

А що ж ми? Чудо обох Майданів, чудо української упертості та витривалості, факт неспроможності екзистенціального українського ворога, хоч що б він там про себе плескав… Даруйте, у мене немає класичних доказів, але мені здається, що для України майбутнє точно буде кращим.

… А тут – і Олімпіаду відсвяткуємо!

Сергій Тихий

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