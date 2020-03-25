25 березня: народний календар і астровісник

Сьогодні Симеона Богослова; шукаємо фіалки і підсніжники і чого треба стерегтися найближчими днями.

Сьогодні церква вшановує пам’ять Симеона Нового Богослова, автора дивовижних за красою і духовною глибиною гімнів. Впродовж тривалого часу ім’я цього святого викликало неоднозначну реакцію в християнському середовищі: як у православному, так і в католицькому. Єдиним хранителем духовної спадщини Симеона Нового Богослова було афонське чернецтво. Упродовж століть праці преподобного не видавалися і були відомі тільки за рукописами. Вперше вони були надруковані лише наприкінці ХVІІІ століття, в новогрецькому переказі Діонісія Загорійського, який добряче «відредагував» святого отця, боячись, що звичайному християнину настанови Симеона видадуться не надто зрозумілими. У ХІХ столітті був зроблений російський переклад цієї праці єпископом Феофаном, який, у свою чергу, теж відцензурував попередню працю. Отже, до нас дійшов «переказ переказа», де від самого Симеона Нового Богослова мало що залишилося. Сплеск інтересу до праць Симеона виник у 70-их роках на Афоні, потім поширився Європою. Чимало для повернення духовної спадщини святого зробив архієпіскоп Василій (Кривошеїн), який написав книгу про преподобного Симеона, а також переклав його гімни, намагаючись максимально слідувати оригіналу. Можна згадати і архімандрита Софронія (Сахарова), учня святого Силуана Афонського, який до кінця життя надихався творіннями Симеона Нового Богослова.

Наші пращури цього дня не святкували. Хіба що дивилися: якщо проліски, підсніжники та лісові фіалки розкриють свої «очка», буде добра погода, а коли батончики закриті й припалі – наближається негода.

З іменинами вітайте Григорія, Олександра, Івана і Костянтина.

1-2 місячні дні, Місяць лише вчора оновився і продовжує перебувати в Овні. Делікатність, чуйність, товариськість – все це зробить життя більш приємним, більш комфортним і по-справжньому людяним. Знову варто нагадати: егоїзм найрізноманітніших градацій найближчі тижні не тільки не вітається, але й матиме жорстку зворотню відповідь. Все, від чого ми маємо сили відмовитись, чим ми можемо пожертвувати, віддати в ці 3-7 днів після нового місяця (і в матеріальному, і в духовному планах), всі наші дії й слова матимуть продовження тривалістю в декілька тижнів. В ці дні ми діяльні й активні, але маємо досягати мети і втілювати плани без агресії.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1952 році – -14,3, а найтеплішим у 1921 – +20,3.