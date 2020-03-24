Джазмен Ману Дібанго помер від коронавірусу

Камерунський джазовий виконавець Ману Дібанго помер у вівторок після зараження коронавірусом Covid-19.

Про це повідомляється на офіційній сторінці музиканта у Facebook.

"Із глибоким сумом ми повідомляємо вам про смерть Ману Дібанго, … який помер 24 березня 2020 року, у віці 86 років, від Сovid-19", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, його похорони відбудуться у суворій секретності, а процес вшанування пам'яті померлого буде організовано, як тільки це стане можливим.

За даними France 24, Дібанго помер сьогодні рано вранці в лікарні в Паризькому регіоні.

86-річний саксофоніст Дібанго став одним з перших зірок у світі, що помер через новий коронавірус.