24 березня: народний календар і астровісник

Нині Єфима і Олексія; чи воркотатимуть голуби, чи час виставляти вулики і яким буде молодик в Овні.

Ось так, майже зовсім непомітно, добігає кінця перший місяць весни, який наостанок вирішив «потішити» нас несподіваним снігом і негодою. Втім, перейматися тим не варто, адже ще наші пращури знали про конозистий характер березня, а в південних слов’ян березень – єдиний місяць року жіночого роду. Церква ж цього дня згадує Єфимія, а також преподобного Олексія Голосіївського, Київського. Олексій народився в Києві в 1840 році. Коли його мати була вагітна ним, то один священник сказав їй, що вона дасть життя людині тілесно немічній, але міцній духом, великому подвижнику Божому. Так воно й сталося: Олексій від народження був німим. Коли йому виповнилося 13 років, мати взяла його з собою на великодню всенощну. Митрополит двічі привітав жінку з хлопчиком: «Христос воскрес!», на що Олексій несподівано відповів: «Воістину воскрес!» Це було справжнє диво. Відтоді він почав говорити, згодом став ченцем Києво-Печерської лаври. Уславився святим життям, прозорливістю. Доживав віку у Голосіївському скиту, де й відійшов до Господа. «Роби добро, поки руки теплі», - за таким принципом жив святий Олексій. Нині його мощі покояться в Голосіївському монастирі.

В давнину цього дня починали поратися в саду: обрізали сухе гілля, обкопували дерева. Примічали: качки прилетіли гладкі й угодовані – весна буде тривала й холодна; голуби розворкотілися – на тепло; зацвіла ліщина – час виставляти вулики на пасіку. Між іншим, на півдні України вже повним ходом посівна йде, а дехто зі спритних господарів і картоплю посадив…

З іменинами вітайте Олексія, Єфима.

30-1 місячні дні, молодик в Овні. Чим вирізнятиметься цей новий місяць? А тим, що впродовж трьох-чотирьох тижнів проявлятимуться старі задавнені проблеми, особливо етичного плану. Тобто, хто впродовж минулого року зловживав своїми правами і можливостями, був егоїстичним по відношенню до ближнього свого, зіштовхнеться з протидією і досить негативним ставленням. І стосуватиметься це передусім найближчого оточення, родини. Власне, це й не диво, враховуючи нинішній карантин. Тож скорегуйте власну поведінку, поспішіть все владнати, перепросити, заспокоїти тих, хто поряд. «Качати права» дуже не на часі. Злагоди й миру вашій душі та оселі!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1952 році – -13,1, а найтеплішим у 1913 - +19,3.