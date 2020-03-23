Чехи, яких штрафують за відсутність масок, влаштовують з ними флешмоби
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Укрінформ
Чехія стала чи не першою країною світу, яка зобов'язала кожного носити захисні маски за межами домівки, і за їх відсутність тут уже карають.
Про перші такі випадки повідомляє радіо iRozhlas.
«Перші штрафи були вручені поліцейськими в Дечині двом юнакам, які перебували надворі без масок. Вони отримали максимальний штраф у розмірі 10 000 крон (близько 400 євро – ред.)», - йдеться у повідомленні.
Портал Echo24 розповідає ще про три такі випадки. Окрім того, трапляється, що людей без масок не пускали в магазини.
У таких умовах чехи почали самі виготовляти найрізноманітніші захисні маски, започаткувавши справжній флешмоб. Навіть телеведучі з'являються на екранах у масках.
Як повідомляв Укрінформ, український літак Ан-124 доправив до Чехії з Китаю 100 тонн медичних засобів протидії корона вірусу, зокрема маски й респіратори.