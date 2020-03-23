Чехи, яких штрафують за відсутність масок, влаштовують з ними флешмоби

Чехія стала чи не першою країною світу, яка зобов'язала кожного носити захисні маски за межами домівки, і за їх відсутність тут уже карають.

Про перші такі випадки повідомляє радіо iRozhlas.

«Перші штрафи були вручені поліцейськими в Дечині двом юнакам, які перебували надворі без масок. Вони отримали максимальний штраф у розмірі 10 000 крон (близько 400 євро – ред.)», - йдеться у повідомленні.

Портал Echo24 розповідає ще про три такі випадки. Окрім того, трапляється, що людей без масок не пускали в магазини.

У таких умовах чехи почали самі виготовляти найрізноманітніші захисні маски, започаткувавши справжній флешмоб. Навіть телеведучі з'являються на екранах у масках.

За останніми даними, у Чехії зареєстровано понад 1120 випадків інфікування коронавірусом. Госпіталізовано 83 особи, одна людина померла. Читайте також: Населення Чехії у 2019 році збільшилося переважно за рахунок українських мігрантів

Як повідомляв Укрінформ, український літак Ан-124 доправив до Чехії з Китаю 100 тонн медичних засобів протидії корона вірусу, зокрема маски й респіратори.