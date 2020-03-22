Через COVID-19 у Канаді для хворих готують готелі

Влада канадської провінції Квебек розглядає можливість тимчасового розміщення хворих у готелях у зв’язку з переповненістю лікувальних закладів пацієнтами, зараженими коронавірусом.

Про це CBC News розповів президент Асоціації готелів Квебеку Хав’єр Грет.

“Ідеться про 3-4 тисячі ліжок по всій провінції Квебек”, - сказав Грет.

За його словами, готельні номери, не використовуватимуться для хворих на COVID-19. У них розташують неінфікованих пацієнтів, аби звільнити місця у лікарнях для тих, хто потребує лікування від коронавірусу.

Уряд ставить певні вимоги до готелів, зокрема перевага віддається тим, що стоять неподалік лікарень, номери мають бути без килимів.

За словами Грета, реакція членів асоціації на ініціативу уряду була дуже позитивною: “Усі, з ким зв’язалися, запропонували допомогу, а деякі готелі вже почали підготовку”.

Коли уряд Квебека ухвалить рішення стосовно конкретних готелів, з ними будуть укладені відповідні контракти.

Як повідомлялося, опівночі 21 березня Канада та США взаємно закрили кордон для усіх туристів, які здійснюють “неважливі” подорожі.