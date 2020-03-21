Концертна галузь може втратити через коронавірус до 1 мільярда - експерт

Концертна галузь України може втратити від 500 млн до 1 млрд грн через коронавірус - і це за умови, що через три місяці пандемію буде взято під контроль.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на каналі "Україна" сказав співвласник компанії Concert.ua Дмитро Феліксов, передає кореспондент Укрінформу.

"Наша галузь першою стикнулася із запровадженими обмеженнями в день, коли Кабінет міністрів оголосив мораторій на проведення масових заходів... Концертна галузь зупинилася. Ця галузь - не тільки артисти, це десятки тисяч обслуговчого персоналу", - зазначив Феліксов.

За його словами, загальна оцінка втрат галузі на період коронавірусу становить близько 500 млн грн.

"Цей обсяг втрат може досягти мільярда до кінця року - за умови, якщо пандемія буде взята під контроль, і ми виходимо з того, що приблизно через три місяці галузь почне відновлюватися. У нашому випадку - це не просто відкрити концертні зали, це горизонт планування, що становить 6-12 місяців", - зазначив експерт.

Феліксов додав, що при негативному розвитку подій кількадесят тисяч людей, які працюють у концертній галузі, можуть втратити роботу.