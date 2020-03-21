Фільми-номінанти на "Золоту дзигу" можна подивитися онлайн

Українська кіноакадемія оголосила 18 березня список номінантів на Четверту Національну Кінопремію «Золота дзиґа», і деякі з них в умовах карантину можна переглянути онлайн.

Про це повідомляє компанія «Артхаус Трафік».

«Частина стрічок-номінантів уже доступна для онлайн-перегляду на платформі OLL.TV. Через ситуацію з поширенням у світі коронавірусу Covid-19 автори закликають підтримувати національний кінематограф домашніми легальними переглядами», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі переглянути онлайн можна:

«Додому» Нарімана Алієва, який отримав 11 номінацій на «Золоту дзигу» - за найкращий фільм, режисерську роботу, художника-постановника, сценарій, операторську роботу, чоловічу роль, чоловічу і жіночу ролі другого плану, монтаж, звук, дизайн костюмів.

«Мої думки тихі» Антоніо Лукіча, що отримав 9 номінацій - за найкращий фільм, режисерську роботу, художника-постановника, сценарій, чоловічу і жіночу ролі, жіночу роль другого плану, монтаж, звук. Стрічка буде доступна онлайн з 25 березня.

«Фокстер & Макс» Анатолія Матешка, що має 5 номінацій - глядацьких симпатій, за найкращий грим, монтаж, дизайн костюмів та візуальні ефекти.

«Вулкан» Романа Бондарчука, що має 8 номінацій - за найкращий фільм, режисерську роботу, сценарій, операторську роботу, чоловічу і жіночу ролі, чоловічу роль другого плану та звук.

«Крути 1918» Олексія Шапарєва, що має 2 номінації - глядацьких симпатій та за найкращу чоловічу роль другого плану.

«Людина з табуретом» Леоніда Кантера, що має 2 номінації - за найкращу пісню та найкращий документальний фільм.

Онлайн також доступні фільми-лауреати та номінанти «Золотої дзиґи» минулих років: «Брама», «Кіборги», «Гніздо горлиці», «Чужа молитва», «Дике поле», «Герой мого часу», «Міф», «Стрімголов», «Тепер я буду любити тебе» та з 1 травня - «Коли падають дерева».

Подивитися добірку українського кіно можна на OLL.TV – провідному українському легальному сервісі інтернет-телебачення.

Головне фото: фільм "Мої думки тихі"