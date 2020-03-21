У Василівському центрі реабілітації тварин хижаки залишилися без їжі
Керівництво центру просить про допомогу на своїй сторінці у Facebook.
«Тепер настали такі часи, коли ми змушені просити про допомогу!!! Так як зусиллями однієї сім'ї утримати весь реабілітаційний центр не виходить. У зв'язку з ситуацією, що склалася, нам дуже необхідне м'ясо, крупи, овочі, сухарі. Можливо, існують якісь оптові бази тощо, які можуть безоплатно (так як елементарно нема за що) поділитися з нами хоч чимось», - йдеться в пості.
В день на утримання всіх тварин, які знаходяться в центрі реабілітації, йде 270 кг м'яса. Крім того, потрібні крупи, овочі, фрукти.
Центр реабілітації узгодив із місцевою владою режим роботи, на період карантину зачинено кафе, яке працює на території.
В різні часи у Василівці, окрім левів, проходили реабілітацію борсуки, пуми, павичі, козулі, рисі, тигри і навіть ведмідь на прізвисько Мішка. Тварини потрапляють сюди із зоопарків, циркових труп і навіть від приватних фотографів, коли з різних життєвих обставин звірі більше не можуть жити у колишніх господарів.