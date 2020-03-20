Карантинна афіша: гуляємо галереями і дивимося вистави онлайн
Віденська опера
Починаючи 15 березня, Віденська державна опера щодня безкоштовно транслюватиме записи своїх оперних та балетних вистав через потокову платформу www.staatsoperlive.com. Стріми розпочинатимуться о 17.00 за центральноєвропейським часом та будуть доступні протягом 24 годин.
Дніпропетровська обласна філармонія імені Л. Б. Когана
Усі охочі зможуть дистанційно послухати концерти симфонічного оркестру. Зробити це можна на сайті у розділі «Філармонія онлайн» або на сторінці в Facebook.
Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка
20 березня - "В степах України" О. Корнійчука (режисер Г. Юра), 1940
23 березня - "Касандра" Лесі Українки (режисер С. Сміян), 1970
26 березня - "Крила. Вечір з Богданом", ювілейний вечір з нагоди 75-річчя від дня народження Богдана Ступки, 2016
29 березня - "Цар Едіп" Софокла (режисер Р. Стуруа), 2004
31 березня - "Украдене щастя" І. Франка (режисер Г. Юра), 1940
За традицією початок вистав о 19:00, посилання на трансляцію з'являтиметься на сторінці в Facebook о 18:55.
Онлайн-читання
Новий проєкту BookForum "Літкур'єр: онлайн читання вголос" пропонує щодва дні насолоджуватись літературними зустрічами з найвідомішими українськими авторами та авторками під час прямих трансляцій. Читання відбуватимуться з 21 березня що два дні о 20:30. Переглянути пряму трансляцію можна буде на Facebook сторінці Форуму видавців, а за день до читань у коментарях під анонсами поставити запитання авторці чи авторові.
Розклад читань:
- 21 березня — Сергій Жадан
- 23 березня — Гаська Шиян
- 25 березня — Остап Сливинський
- 27 березня — Ірена Карпа
- 29 березня — (секретний автор)
- 31 березня — Люба Якимчук
- 2 квітня — Любко Дереш
Музеї світу
Британське видання Independent зібрало12 онлайн-турів різноманітними музеями та національними парками світу, які можна відвідати, не виходячи з дому, під час карантину через коронавірус:
- Музей Лувру в Парижі
- Британський музей у Лондоні
- Державний музей в Амстердамі
- Музеї Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорку
- Музей Орсе у Парижі
- Заповідник "Софія Київська"
- 25 музеїв Львівщини, які можна відвідати онлайн
Прогулянки містом та на природі
Відчиняємо вікно, переходимо за посиланням та "гуляємо" Нью-Йорком, Лондоном та Києвом:
- Центральний парк Нью-Йорка
- Королівські парки у Лондоні
- Онлайн-екскурсія Гранд-Каньйоном в Аризоні
- Національний парк Йосеміті у Каліфорнії
- Онлайн-тур Національним парком Рокі Маунтін в Колорадо
- Онлайн-екскурсія Мукачевом
- Прогулянка Києвом із мініатюрними бронзовими гідами