Карантинна афіша: гуляємо галереями і дивимося вистави онлайн

Карантин продовжується, тож афіша із концертів, вистав та подорожей більше неактуальна для українців. Хоча… ми пропонує Вам весь світ - віртуальний, звичайно!

Віденська опера

Починаючи 15 березня, Віденська державна опера щодня безкоштовно транслюватиме записи своїх оперних та балетних вистав через потокову платформу www.staatsoperlive.com. Стріми розпочинатимуться о 17.00 за центральноєвропейським часом та будуть доступні протягом 24 годин.

Дніпропетровська обласна філармонія імені Л. Б. Когана

Усі охочі зможуть дистанційно послухати концерти симфонічного оркестру. Зробити це можна на сайті у розділі «Філармонія онлайн» або на сторінці в Facebook.

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

Театр ім. Франка відкриває доступ до записів архівних вистав. Тож, протягом наступних тижнів на франківському youtube-каналі:

20 березня - "В степах України" О. Корнійчука (режисер Г. Юра), 1940

23 березня - "Касандра" Лесі Українки (режисер С. Сміян), 1970

26 березня - "Крила. Вечір з Богданом", ювілейний вечір з нагоди 75-річчя від дня народження Богдана Ступки, 2016

29 березня - "Цар Едіп" Софокла (режисер Р. Стуруа), 2004

31 березня - "Украдене щастя" І. Франка (режисер Г. Юра), 1940

За традицією початок вистав о 19:00, посилання на трансляцію з'являтиметься на сторінці в Facebook о 18:55.

Онлайн-читання

Новий проєкту BookForum "Літкур'єр: онлайн читання вголос" пропонує щодва дні насолоджуватись літературними зустрічами з найвідомішими українськими авторами та авторками під час прямих трансляцій. Читання відбуватимуться з 21 березня що два дні о 20:30. Переглянути пряму трансляцію можна буде на Facebook сторінці Форуму видавців, а за день до читань у коментарях під анонсами поставити запитання авторці чи авторові.

Розклад читань:

21 березня — Сергій Жадан

23 березня — Гаська Шиян

25 березня — Остап Сливинський

27 березня — Ірена Карпа

29 березня — (секретний автор)

31 березня — Люба Якимчук

2 квітня — Любко Дереш

Музеї світу

Британське видання Independent зібрало12 онлайн-турів різноманітними музеями та національними парками світу, які можна відвідати, не виходячи з дому, під час карантину через коронавірус:

Прогулянки містом та на природі

Відчиняємо вікно, переходимо за посиланням та "гуляємо" Нью-Йорком, Лондоном та Києвом: