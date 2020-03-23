23 березня: народний календар і астровісник

Сьогодні зеленоокої Василіси та Кодрата; пийте «живу» воду, слухайте мушлю та нічого не плануйте.

Сьогодні церква вшановує пам’ять Кодрата, Василіси, та інших Корінфських мучеників, серед яких були як чоловіки, так і жінки. У Кодрата було дуже важке життя. Народився він у пустелі, куди втекла його мати-християнка від переслідувань. Народивши сина, сама вона невдовзі померла. Хлопчик вижив, його знайшли добрі люди й виховали у християнській вірі. Згодом він вивчився на лікаря, зажив слави вправного цілителя, але жити в місті не захотів і став пустельником. У нього було чимало друзів і послідовників, які провідували його в пустелі. Згодом, коли почалася нова хвиля репресій проти християн, Кодрата та інших вірян схопили, піддали неймовірно жорстоким тортурам і стратили. Всі вони згодом були канонізовані й стали святими.

В народі цей день називали Василісою – весняних вод повелителькою. Зеленоока, наче русалка Василіса знала таємницю того, як уникнути паводків. Тому селяни зверталися до неї про допомогу від великої весняної води. Наші пращури також вважали, що на Василіси добре ловиться риба, особливо плітка. Існували прикмети і на погоду. Сині хмари, що стрімко рухалися по небу, віщували тепло й дощ. Деякі прикмети не віщували нічого доброго: «Холод і вітер у спину – не вижити в зиму» (тобто, рік може бути голодним).

З іменинами вітайте Галину, Віктора, Павла, Ніку, Анастасію, Василісу.

29 місячний день. Що вдієш – близькість нового місяця спонукатиме до відпочинку. Найбільш активною і насиченою в цей період буде, як ви вже здогадались, емоційна сфера. Актуальним є позбавлення від шкідливих звичок і застарілих методів та інструментів нашої взаємодії зі світом. Дуже обачним сьогодні треба бути з обіцянками, різного роду повідомленнями, чутками. Надійною і безкоштовною вакциною проти зла і всіх його проявів буде налаштованість на добро і позитив. Планувати і починати нові справи не на часі.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1942 році – 17,3, а найтеплішим у 1913 - +20,4.