21 березня: народний календар і астровісник

Нині Веснянки; у чиє віконечко зазирне сонечко, спостерігаємо за хмарами і що сприятиме відпочинку.

Ну ось і перетнули ми разом із Сонцем точку весняного рівнодення і вступили на територію справжньої весни. У багатьох народів (переважно східних) цей період був святковим, а наші пращури називали його Веснянками. «Із краю кураю пташок викликаю: «Летіть, жайворонки, до нашої сторонки, спішіть, ластів’ята до нашої хати – весну зустрічати, зиму проводжати!», — радо співали дітлахи. Українці вірили, що маленька непоказна пташка жайвір, яка прилітала саме в ці дні з вирію, є посланцем раю. «Зазирне сонечко і в наше віконечко», — не без оптимізму казали наші пращури. До цієї пори мала розпуститися верба: «Час вербі осріблитися». Цю рослину в народі поважали: гілочки верби освячували святою водою, вносили в дім, вважаючи, що вона, так само як і полин, виганяє з оселі всіляку нечисть, а також хвороби. З кори верби, анісу, липового цвіту та малини готували цілющий чай. Відваром кори верби полоскали рота при стоматиті, горло – коли була ангіна. Але біля обійстя вербу не садили – лише біля водойм. Цього дня підмічали: хмари пливуть високо – буде гарна погода. Якщо ж хмари ущільнюються і видимість погіршується – чекай опадів.

Також сьогодні поминальна субота третьої седмиці святої Чотиридесятниці. Впродовж Великого посту християни досить часто поминають спочилих родичів: відбувається це в суботу другої, третьої та четвертої седмиці.

З іменинами вітайте Афанасія та Івана.

27 місячний день. Позитив понад усе — жодних нарікань, ніякої хандри, а тим більш депресії! Від Водолія Місяць перейде до Риб — у тренді ненав’язлива легка товариськість, емоційна щирість, налаштованість на консенсус і діалог, що лише сприятиме відпочинку, особливо в тісному родинному колі. Насолоджуйтесь сімейним затишком, взаємоповагою і любов’ю. Камінь дня – бузковий прозорий аметист. І не забувайте – ми за 3 дні до нового місяця! Звіряймо курс, напрямки, орієнтири і обов’язково позбавляймося будь-яких боргів. Добре розчищати зовнішній і внутрішній простір, завершувати почате. Будьте чуткими на знаки, що подає доля.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найбільш холодним цей день у Києві був у 1942 році – -20 (весна 1942 року була однією з найхолодніших за всю історію метеоспостережень), а найтеплішим у 1974 — +20,3.