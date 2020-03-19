Ще в однієї зірки "Гри престолів" виявили коронавірус

Британська акторка Індіра Варма, більш відома за роллю Елларії Санд у серіалі "Гра престолів", заявила, що заразилася коронавірусом.

Про це вона повідомила в Instagram.

"Дуже сумно, що наші та багато інших вистав у всьому світі затьмарилися під впливом пандемії Covid-19. Я знаходжуся у ліжку з цим, і це неприємно. Будьте в безпеці й здорові та будьте добрими до своїх товаришів", - написала вона.

Варма також сподівається, що незабаром повернеться до роботи та закликає всіх фанів підтримати її.

46-річна Варма більш відома публіці за роль Елларії Санд у серіалі "Гра престолів".

Раніше у норвезького актора Крістофера Хівью, відомого за роллю у серіалі "Гра престолів", виявили коронавірус.

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Усього, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.

Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, два з них - летальні.