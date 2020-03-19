Президент привітав Ліну Костенко

Творчість Ліни Костенко для мільйонів українців стала джерелом мудрості й символізує непереможну силу слова та незламний дух свободи.

Про це зазначив Президент Володимир Зеленський у вітанні з нагоди ювілею письменниці, яке глава держави опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні 90-річний ювілей відзначає видатна українська поетеса, без перебільшення, Українка з великої літери – Ліна Василівна Костенко! Для мільйонів українців Ваша поезія стала джерелом мудрості й символізує непереможну силу слова та незламний дух свободи", - підкреслив Президент.

Глава держави переконаний, що кожним рядком Ліна Костенко стверджує велич людського життя, а у кожного, хто читає її вірші, з’являються крила.

"Знаю, що Ліна Василівна завжди відмовляється від будь-яких державних звань та нагород. Це яскраво демонструє, як велич та геніальність можуть поєднуватися зі скромністю та людяністю. Бажаємо Вам міцного здоров’я та добробуту! Дякуємо за кожен Ваш рядок!" - написав Зеленський.

Як зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у вітання з нагоди ювілею української письменниці, яке він опублікував на своїй сторінці в Facebook, Принципова та непохитна громадянська позиція Ліни Костенко викликає глибоку повагу, а її щемлива і прониклива лірика не залишає нікого байдужим.

"Немає такої людини, яку б лишила байдужою її лірика - щемлива і прониклива. А її принципова та непохитна громадянська позиція викликає глибоку повагу", - підкреслив Єрмак.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 19 березня, свій день народження святкує поетеса Ліна Костенко.

Ліна Костенко – письменниця, поетеса-шістдесятниця. Лауреат Шевченківської премії (1987), Премії Антоновичів (1989).Автор понад 15-ти поетичних збірок («Вітрила», «Мандрівки серця», «Над берегами вічної ріки», «Сад нетанучих скульптур», «Річка Геракліта»), роману «Записки українського самашедшого».

У радянські часи брала активну участь у дисидентському русі, за що була надовго виключена з літературного процесу.

Останніми роками Ліна Костенко не з’являється не публіці, живе письменниця у Києві.