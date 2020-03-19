МКМС привітало Ліну Костенко з ювілеєм

Міністерство культури, молоді та спорту України привітало поетесу Ліну Костенко з днем народження.

Про це повідомляє пресслужба МКМС в Facebook.

"Ліні Василівні Костенко - 90. Вона - голос і сила сучасної української поезії. МКМС вітає - многая літа, Поетесо", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 19 березня, свій день народження святкує поетеса Ліна Костенко.

Ліна Костенко – письменниця, поетеса-шістдесятниця. Лауреат Шевченківської премії (1987), Премії Антоновичів (1989).Автор понад 15-ти поетичних збірок («Вітрила», «Мандрівки серця», «Над берегами вічної ріки», «Сад нетанучих скульптур», «Річка Геракліта»), роману «Записки українського самашедшого».

У радянські часи брала активну участь у дисидентському русі, за що була надовго виключена з літературного процесу. За історичний роман у віршах «Маруся Чурай» була удостоєна Державної премії ім. Т.Г. Шевченка.

Останніми роками Ліна Костенко не з’являється не публіці, живе письменниця у Києві.