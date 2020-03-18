Гурту Go_A пропонують виступати на Євробаченні-2021
Про це повідомила представниця Суспільного мовлення Вікторія Сидоренко у Facebook.
.«Це переможці, яких обрала країна, і таке рішення в цій ситуації буде найбільш справедливим.
Сподіваюсь, фанати нацвідбору підтримають цю пропозицію», - написала вона.
У повідомленні висловлено жаль, що цього року не вдасться взяти участь у чудовій музичній події. Але здоров’я та життя людей - найперший пріоритет.
«Тому зараз долаємо всі виклики, а наступного року чекаємо крутого виступу України на Євробаченні 2021 року», - написала представниця Суспільного мовлення.
Як повідомляв Укрінформ, Європейська мовна спілка 18 березня заявила про скасування проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» через загрозу поширення коронавірусу.