Гурту Go_A пропонують виступати на Євробаченні-2021

Суспільне мовлення через скасування Євробачення-2020 запропонувало переможцям цьогорічного нацвідбору гурту Go_A представляти Україну на наступному Євробаченні 2021 року.

Про це повідомила представниця Суспільного мовлення Вікторія Сидоренко у Facebook.

.«Це переможці, яких обрала країна, і таке рішення в цій ситуації буде найбільш справедливим.

Сподіваюсь, фанати нацвідбору підтримають цю пропозицію», - написала вона.

У повідомленні висловлено жаль, що цього року не вдасться взяти участь у чудовій музичній події. Але здоров’я та життя людей - найперший пріоритет.

«Тому зараз долаємо всі виклики, а наступного року чекаємо крутого виступу України на Євробаченні 2021 року», - написала представниця Суспільного мовлення.

Як повідомляв Укрінформ, Європейська мовна спілка 18 березня заявила про скасування проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» через загрозу поширення коронавірусу.