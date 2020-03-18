Як переконати літню людину дотримуватися карантину

Поради медичного консультанта: як переконати літніх людей залишатися вдома під час карантину

Протягом тижня десь із десяток знайомих-друзів попросили мене: порозмовляй з моїми мамою/татом/бабусею, переконай їх залишитися вдома, у нас – не виходить.

Парадоксально, але переконати людину поважного віку залишитися вдома буває складніше, ніж молоду і соціально активну.

Ось кілька порад.

Попри інформаційні кампанії, люди навколо (і не тільки літні) тотально не розуміють смислу епідемічної небезпеки і ролі карантину. Щоб переконатися в цьому, запитайте у кількох родичів і знайомих: навіщо потрібен карантин? І почуєте відповідь: тому, що вірус небезпечний.

Чим старше людина, тим вища ймовірність, що вона не розуміє епідемічного характеру небезпеки! Я пояснюю «на пальцях», малюю схему різних кривих захворюваності, скидаю на вайбер і потім коментую.

Зробіть це для літнього родича, і переконайтесь, що він вас зрозумів.

Не розуміючи характеру загрози, люди поважного віку сприймають обмежувальні заходи виключно як турботу про них самих («щоб я не заразився»). Ми посилюємо це, коли кажемо старшим родичам: «Ти – у групі ризику».

Але з почуттям особистої небезпеки у наших людей у віці «за 60» все влаштовано своєрідно.

Практично у всіх вмикається сценарій не «ховатися», а «бігти і щось робити». Звідси – панічне затарювання у магазинах, на ярмарках і т.ін. Звідси – ірраціональне небажання залишатися бездіяльним вдома. Утекти від небезпеки.

Серед літніх є фаталісти, які кажуть: «Чому бути, того не минути, я нічого не боюсь», і такі дуже схильні порушувати карантин.

Що робити?

● Поясніть бабусі, що окрім особистих ризиків, вона сама може стати джерелом зараження для сусідок, і для декого з них хвороба виявиться смертельною.

Обміркуйте чітко, в чому смисл ізоляції з акцентом «не зашкодити оточуючим». З досвіду, це значно вагоміший аргумент для наших людей поважного віку, ніж особистий ризик!

Актуальними переживаннями хочеться поділитися. Літні люди можуть прагнути виходити з домівки просто задля того, щоб обмінятися думками з сусідкою, з продавчинею у магазині, навіть з лікарем у поліклініці. А ми цього не розуміємо – чому це відбувається, якщо ми готові затарювати харчами, привести все самі, замовити доставку. А питання – у вторинній вигоді – комунікації.

Соціальні контакти літньої людини сильно редуковані, але у такій ситуації їй потрібен апдейт, комунікація і підтримка.

● Забезпечте це самі. Розмовляйте з літніми членами сім’ї по телефону. Розмовляйте часто. Підтримуйте. Похваліть за дотримання карантину. Обговорюйте новини і постачайте посиланнями на достовірні публікації. Відповідайте на запитання.

Цим самим ви дуже підвищите вірогідність того, що ваші мама, тато чи бабуся не порушать карантин.

Олена Черненко