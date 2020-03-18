18 березня: народний календар і астровісник

Сьогодні Конона; чи ховатиме гуска голову під крило, що снитиметься господині та хто найближчим часом вийде на авансцену.

Сьогодні мученика Конона Ісаврійського. Цей святий жив на зорі християнства й займався городництвом. Він був простим незлостивим чоловіком. У молодому віці прийняв Христову віру, завдяки чому християнами стали і всі його найближчі родичі. За це чоловік поплатився власним життям. Мучителі пробили цвяхами ноги святого і гнали перед колісницею, допоки він у знемозі не впав, і не віддав свій дух Господу.

У давнину Конона святкували переважно власники коней, оскільки Конон вважався покровителем цих тварин. Тим часом жінки передивлялися й перебирали городнє насіння: «На Кононовій днині город сниться господині». Якщо вільха розпустить бруньки раніше від берези, чекай холодного, дощового літа, а коли береза раніше, то сухого. Гуси сидять, поховавши голови під крила, - буде похолодання.

З іменинами вітайте Марка, Луку, Миколая.

24 місячний день. Місяць у Козерозі. День обіцяє бути дуже багатим на різноманітні події, зокрема й на дуже важливі — навіть такі, які стануть знаковими як для окремих людей, так і для суспільних інтересів у цілому. Щось важливе відбуватиметься поза кордонами публічного, видимого і стане очевидним лише згодом, коли змінити його буде неможливо. Певний елемент фатальності присутній у цих днях. Шукайте компроміси та дотримуйтеся балансу в усьому. Надмірний скепсис завадить зблизитися з потрібними людьми, заблокує рішучість і енергію. Настає зоряний час “сірих кардиналів” в усіх сферах життя. Слабкі шукатимуть захисту і допомоги у більш сильних і впливових. Але, щоб вас почули, треба буде кричати дуже голосно...

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1998 році – -18,7, а найтеплішим у 2012 - +20,8.