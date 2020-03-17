У актора з “Гри престолів” виявили коронавірус

У норвезького актора Крістофера Хівью, відомого за роллю у серіалі «Гра престолів», виявили коронавірус.

Про це він повідомив в Instagram.

«На жаль, я сьогодні отримав позитивний тест на Covid-19, тобто коронавірус. Моя родина та я перебуватимемо на самоізоляції вдома стільки часу, скільки потрібно. Ми добре себе почуваємо - у мене лише легкі симптоми застуди. Є люди з більш високим ризиком, для яких цей вірус може бути смертельним діагнозом, тому я закликаю всіх вас бути обережними: мийте руки, тримайтеся на відстані 1,5 метра від інших, самоізолюйтеся; просто робіть все, що можете, щоб зупинити поширення вірусу», - заявив актор.

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Хівью закликав піклуватися один про одного, дотримуватись правил щодо безпечного захисту себе, громадськості та особливо тих, хто перебуває у групі ризику.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих осіб, з них тих, хто хворів Covid-19 і одужав - 79 883 осіб, а тих, хто помер – 7 174.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.