Канал “UA: Культура” покаже фільми з фестивалю Docudays

Спецпроєкт “DOCU/дні на UA: Культура” із 16 по 27 березня виходитиме в ефірі каналу “UA: Культура” в межах партнерства з Міжнародним фестивалем документального кіно про права людини Docudays UA.

Про це повідомляє Детектор медіа з посиланням на корпоративний сайт Суспільного.

“Упродовж тижня, з 16 по 20 березня о 21:25, “UA: Культура” транслюватиме документальні фільми українських режисерів, які показували на Docudays UA у попередні роки”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, після телепрем’єр о 22:30 сценарист і режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук обговорюватиме кожен документальний фільм з його творцем.

У телепрограмі:

16 березня — “Явних проявів немає”. Режисерка Аліна Горлова. Фільм про жінку, яка повертається з війни й, борючись із ПТСР та панічними атаками, намагається повернутися до нормального життя. У рамках фестивалю фільм показували у 2018 році.

17 березня — Dixie Land. Режисер Роман Бондарчук. Стрічка розповідає про життя учасників херсонського дитячого джазового оркестру. На Docudays UA показ відбувся у 2017 році.

18 березня — “Божественні”. Режисер Роман Бордун. У фокусі дебютного фільму на основі відеощоденника режисера — життя мешканців Києва, Одеси й Львова як воно є, без абсолютизації добра і зла, гуманності й жорстокості, милосердя та байдужості. На Docudays UA показ відбувся у 2019 році.

19 березня — “Сірі коні”. Режисер Микола Рідний. В основі фільму — протоколи допитів та історії родичів українського анархіста Івана Крупського — прадіда Миколи Рідного. На прикладі життя головного героя режисер проводить паралелі між історичними й сучасними реаліями: анархізм, участь у бойових діях, студентський та робітничий рух. На Docudays UA показ відбувся у 2017 році.

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20 березня — “Історія Зимового саду”. Режисер Семен Мозговий. У фільмі через історію доглядачки зимового саду на ВДНГ відтворено історію українського сьогодення. На фестивалі показ відбувся у 2019 році.

Із 23 по 27 березня, спецпроєкт “DOCU/дні на UA: Культура” буде присвячений правозахисній тематиці фестивалю Docudays UA. В ефірі покажуть інтерв’ю з правозахисниками та режисерами цьогорічних прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, 17-ий Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA, запланований на 20–29 березня, організатори перенесли у зв’язку з карантином щонайменше на другу половину квітня.