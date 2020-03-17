17 березня: народний календар і астровісник

Сьогодні Герасима-граківника; чи буде мокрим літо і чи скоро настане “точка біфуркації”.

Сьогодні вшановується пам’ять преподобного Герасима Йорданського. Цей святий V століття народився в місті Лікія (Мала Азія) в заможній родині. Рано залишив батьківський дім і присвятив себе служінню Богу. Став ченцем, засновником славетної лаври. Усі християни знають зворушливу історію про Герасима і лева. Якось святий натрапив у пустелі на пораненого лева. Він вилікував і виходив тварину, а лев настільки звик до преподобного, що ходив усюди за ним наче кошеня. Він супроводжував святого до самої його смерті, а потім помер на могилі преподобного. І його поховали поряд зі святим. На іконах преподобний Герасим зображується завжди з левом.

Наші пращури називали цей день Герасимом-граківником, вважаючи, що «…на Герасима граки прилітають», «Герасим граків пригнав», «Грак на горі – весна на дворі». Якщо граки прилітали й дружно сідали на торішні гнізда, то весна мала бути теплою і дружною, а якщо прилітали пізно, то холодною, затяжною і голодною. Якщо граки прилетіли до середини березня – літо буде мокре.

З іменинами вітайте Данила, Павла, Юлію, В’ячеслава.

23 місячний день, Місяць у Козерозі. У тренді максимальна стриманість і цілеспрямованість, що так любить Козеріг. У найближчі дні воля до влади, прагматизм, і чітке означення цілей, допоможе досягти бажаного. Всі події, всі наші вчинки, що відбуваються і відбуватимуться у другій половині березня, матимуть досить потужний подальший розвиток, своєрідну тенденцію, а їхню кінцеву реалізацію ми побачимо наприкінці року — в листопаді — грудні. Можна сказати, що кожен із нас перейде своєрідну “точку біфуркації”. Головна засторога — не давайте собою маніпулювати. А ще не забувайте про фізичні навантаження: побільше рухайтеся, займайтеся спортом. Не варто в ці дні бути невдячним, скаржитись на долю. Небо не почує.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1917 році: –8,1, а найтеплішим у 1990 - +17,1.