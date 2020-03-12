Мистецький Арсенал покаже виставку онлайн через коронавірус

Розуміючи ризики, пов’язані з поширенням коронавірусу COVID-19, та обмеження, котрі вводять карантин, Мистецький Арсенал змінює роботу і свій новий проєкт, відкриття якого планувалося на 20 березня, презентуватиме онлайн.

Про це повідомляє пресслужба закладу.

“Мистецький Арсенал планує записати та оприлюднити онлайн безпрецедентну кількість відео про виставку, а також відео кураторських екскурсій та зустрічей з митцями, щоб усі охочі могли дистанційно ознайомитися з новим проєктом “Відбиток. Українська друкована графіка ХХ-ХХІ століть”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Арсенал і кураторки проєкту Ірина Боровець та Катерина Підгайна працювали над його підготовкою майже два роки, він розповідає про понад столітню трансформацію українського “мистецтва лінії та крапки”.

“Ми створимо якнайбільше можливостей для онлайн-перегляду проєкту. “Відбиток” вже майже готовий – зараз відбувається монтаж близько пів тисячі робіт 128 художників, а експозиція запланована до 3 травня, отже, у всіх охочих буде можливість її побачити. Але щоб цих можливостей було якомога більше, Мистецький Арсенал планує побути ще й трішки телебаченням”, - говорить директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта.

Водночас в Арсеналі зазначають, що налаштовані на проведення Х Міжнародного фестивалю “Книжковий Арсенал”, запланованого на 20-24 травня. Проте якщо рівень загрози зростатиме, фестиваль готові перенести на інший період.