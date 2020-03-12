Палац "Україна" через карантин переніс концерти
Про це повідомляється на сторінці закладу у Facebook.
"У зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу Covid-19" заходи, які мали відбутися у Палаці "Україна" у період з 12 березня по 3 квітня 2020 року, будуть перенесені на інші зручні для глядачів дати", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, адміністрація закладу чекає на пропозиції від організаторів щодо нових дат концертів, про які повідомить незабаром на офіційних сторінках Палацу.
Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджується тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Відповідну постанову Кабінет міністрів ухвалив на своєму засіданні 11 березня.