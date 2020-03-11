У Київському зоопарку прокинулися ведмеді

У Київському зоопарку прокинулися ведмеді

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Укрінформ
У Київському зоопарку ведмеді прокинулися від зимового сну та вийшли на прогулянку.

Про це йдеться на сторінці зоопарку в Instagram.

"Весняна погода тішить мешканців Київзоо теплом та яскравими квітами! Особливо цьому радіють наші ведмедики! Вони вже прокинулись від зимового сну та вийшли на прогулянку", - йдеться у повідомленні.

На сторінці зоопарку також оприлюднено відповідне відео з ведмедями, які розгулюють вольєром.

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Як повідомляв Укрінформ, у середині січня у притулку "Біла скеля", що в селі Березівка під Житомиром, прокинулося троє ведмедів, які спали від листопада.

Повідомлялося також, що у грудні 2019 року на Закарпатті в Центрі реабілітації бурих ведмедів Національного природного парку "Синевир” заснули лише три ведмеді з 32, що живуть тут. Причиною ведмежого безсоння стала аномально тепла погода.

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