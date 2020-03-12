12 березня: народний календар і астровісник

Сьогодні хитрого Тита; кого визирає миша, спостерігаємо за вербою та обираємо далеку дорогу.

Сьогодні святого Тита, пресвітера Печерського, в Ближніх печерах. Тит Печерський жив у ХІІ столітті й був ченцем Печерського монастиря. Він товаришував з іншим ченцем – Євгарієм, але потім розсварився з ним. Монахи до того зненавиділи один одного, що навіть перебувати в одному приміщенні не могли. Якось Тит важко захворів. Він знаходився вже при смерті, і тоді надумав попросити пробачення у колишнього щирого друга. Братія монастиря вирішила привести до Тита Євгарія. Той прийшов, але навідріз відмовився пробачати, натомість почав усіляко дорікати вмираючому і лаяти того останніми словами. І раптом сам упав і вмер. Прикметно, що ченці не могли закрити затятому і непоступливому Євгарію ні очей, ні рота, не могли навіть скласти руки на грудях. Він одразу ж скуцьорбився і закоченів. Натомість Тит після того одужав. Він гірко плакав за Євгарієм, розкаявся у власних гордощах, та до кінця днів ні на кого не гнівався, дотримуючись настанови: «Нехай сонце не зайде в гніві твоєму». Цьому святому моляться під час ворожнечі, коли мають на когось образи.

В народі цей день називали Хитрим Титом – весна начебто й настала, але погоді довіряти було не варто: ще й сніг міг березневий упасти, й морозець добрячий вдарити. Селяни спостерігали за вербою. Якщо її бруньки починали розпускатися рівномірно, то чекали гарного врожаю. Також цього дня польова миша останні запаси доїдає, літо визирає.

З іменинами вітайте Прокопа, Сергія, Петра, Михайла.

18-ий місячна доба, Місяць спадає. Дзеркальний день, який є своєрідним відображенням нашої внутрішньої сутності, або нашого внутрішнього «я». Енергетика цього дня робить людину пасивною. Виникає небезпека піддатися чужому впливу (зазвичай негативному). День масок і личин і не тільки з боку незнайомих людей, але й тих, хто поруч. Бажано бути стриманим, обережним і обачливим. Для занять важливими справами і ухвалення серйозних доленосних рішень час не надто сприятливий. Ділові партнери не розумітимуть вас, а ви, відповідно, їх. Найкраще сьогодні знаходитись у дорозі; відрядження має бути дуже результативним.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1928 році: -21,6, а найтеплішим у 2001 – +15,8.