У Штатах два музичні фестивалі перенесли через коронавірус

У США перенесли на більш пізній термін один із найбільших щорічних музичних фестивалів Coachella та фестиваль кантрімузики Stagecoach через занепокоєння щодо поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Vox.

«За вказівкою Ріверсайдського округу та місцевих органів охорони здоров’я із сумом підтверджуємо перенесення дат проведення Coachella та Stagecoach у зв’язку із занепокоєннями щодо Covid-19. Хоча це рішення приймається в момент загальної невизначеності, ми дуже серйозно сприймаємо безпеку та здоров'я наших гостей, персоналу та громади. Закликаємо всіх дотримуватися вказівок та протоколів, оприлюднених працівниками закладів охорони здоров’я», - йдеться у заяві організаторів фестивалів Goldenvoice.

Музичний фестиваль Coachella проводиться щороку в долині Коачелла, штат Каліфорнія. Цьогоріч він мав проходити з 10 по 19 квітня. Тепер же його перенесено на 9-18 жовтня.

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У свою чергу Stagecoach також перенесено з квітня на 23-25 жовтня.

Організатори запевняють, що квитки, придбані на квітень, будуть дійсними й у жовтні.

Фото: Presley Ann / Getty Images for Coachella