У Штатах два музичні фестивалі перенесли через коронавірус
Про це повідомляє Vox.
«За вказівкою Ріверсайдського округу та місцевих органів охорони здоров’я із сумом підтверджуємо перенесення дат проведення Coachella та Stagecoach у зв’язку із занепокоєннями щодо Covid-19. Хоча це рішення приймається в момент загальної невизначеності, ми дуже серйозно сприймаємо безпеку та здоров'я наших гостей, персоналу та громади. Закликаємо всіх дотримуватися вказівок та протоколів, оприлюднених працівниками закладів охорони здоров’я», - йдеться у заяві організаторів фестивалів Goldenvoice.
Музичний фестиваль Coachella проводиться щороку в долині Коачелла, штат Каліфорнія. Цьогоріч він мав проходити з 10 по 19 квітня. Тепер же його перенесено на 9-18 жовтня.
У свою чергу Stagecoach також перенесено з квітня на 23-25 жовтня.
Організатори запевняють, що квитки, придбані на квітень, будуть дійсними й у жовтні.
Фото: Presley Ann / Getty Images for Coachella