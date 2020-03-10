На Донеччині просто неба читають вірші Ліни Костенко

На Донеччині проходить вулична акція «Читаймо разом з Ліною Костенко», приурочена до 90-ліття цієї відомої української поетеси.

Про це повідомляє Управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації.

«На початку березня розпочато вуличну акцію «Читаймо разом з Ліною Костенко». Акція проводиться за підтримки голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка, за ініціативи управління культури і туризму облдержадміністрації, Донецького навчально-методичного центру культури», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі охочі мали нагоду продекламувати твори відомої української поетеси. Про що свідчить відеоролик, опублікований на сайті ОДА.

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Ліна Костенко - українська письменниця, поетеса-шістдесятниця. Народилася 19 березня 1930 року. Лауреат Шевченківської премії, Премії Антоновичів. У радянські часи брала активну участь у дисидентському русі, за що була надовго виключена з літературного процесу. Авторка багатьох поетичних збірок. Вона - почесний професор Києво-Могилянської академії, почесний доктор Львівського та Чернівецького університетів.

Костенко у 2005 році відмовилася від звання Героя України, наголосивши, що Поетам для спілкування з Народом потрібно тільки Слово, і "ніякі брязкальця я не візьму".