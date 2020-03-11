11 березня: народний календар і астровісник

Нині святого Порфирія; чи опушиться береза раніше від клена, та як жорсткий прагматизм суміщається з забобонами.

Сьогодні святого Порфирія, єпископа Гази. Порфирій народився приблизно в 346 році в грецьких Салоніках у надзвичайно багатій родині. Його чекало життя в достатку, шлюб, але він залишив домівку й подався до Єгипту. Там декілька років поспіль жив у скиту, прийняв постриг і став ченцем. Після цього здійснив паломництво до Єрусалима, а згодом оселився в малесенькій тісній печері в Йорданській пустелі. Там він захворів на рак. Хвороба сильно виснажила його, а ходити чернець міг тільки опираючись на палицю і зігнувшись у три погибелі. Втім, з часом, Порфирій дивовижним чином зцілився від хвороби. Його батьки померли, а брати віддали йому чималу частину майна, яке він одразу ж роздав нужденним, а також монастирям Єрусалима і Єгипту. В 396 році Порфирія було висвячено в єпископи Гази. На цій посаді він розгорнув непримиренну боротьбу з місцевими язичниками, які значно превалювали над християнською громадою. Він домігся від імператора Аркадія указу, згідно з яким усі язичницькі храми міста було не тільки закрито, але й зруйновано. Їхнє майно було конфісковане, а чимало містян змушені були залишити місто. На місці головного язичницького храму, присвяченого богові Марні було побудовано церкву й названо на честь дружини імператора — Євдоксієвою.

Святому Порфирію моляться від хвороб органів черевної порожнини, зокрема раку.

Якщо береза опушиться раніше від клена — літо буде сухе, а пізніше — дощове.

Іменинники сьогодні Петро, Сергій, Іван, Анна.

17-ий місячний день, Місяць у Терезах. Однозначно, що відпочивати сьогодні краще, ніж працювати, але тим, хто не може дозволити собі відпочинок, порадимо робити перерви і ставитися до будь-якої праці більш творчо. Сьогодні у виграші будуть ті, хто не вірить у містику, фантазії та всілякі забобони, а живе, виключно керуючись ясним не затьмареним розумом та принципами жорсткого прагматизму. Треба бути уважним до моментів розчарування і сприймати їх радше як моменти істини. Також сьогодні можна дозволити собі всілякі смаколики – зорі покровительствують гурманам. Але переїдати не варто. Ходіть по землі, але іноді позирайте на небо!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1898 році: –20,3, а найтеплішим у 1914 - +16,9.