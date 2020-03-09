Помер зірка "Екзорциста" і "Гри престолів" Макс фон Сюдов

Знаменитий шведський актор Макс фон Сюдов помер у Франції у віці 90 років.

Про це повідомляє AFP з посиланням на його родину.

«Народжений у Швеції актор Макс фон Сюдов, який за свою 70-річну кар’єру знімався і в артхаусних фільмах Інгмара Бергмана, і у популярних «Екзорцисті» та «Грі престолів», помер у Франції в віці 90 років», - йдеться в повідомленні.

Фон Сюдов народився у Швеції, закінчив акторську студію при Королівському драматичному театрі у Стокгольмі, в 1949 році дебютував у кіно. Він грав у фільмах свого вчителя Інгмара Бергмана, а в 1960-тих роках переїхав у Голлівуд.

Актор узяв французьке громадянство у 2002 році.

Він двічі був номінований на кінопремію «Оскар» (1989, 2012), «Золотий глобус» (1967, 1974) та «Еммі» (1990, 2016).

Фон Сюдов знімався у таких хітах, як «Зоряні війни» та «Гра престолів».

Останню роль фон Сюдов зіграв у фільмі данського режисера Томаса Вітенберга "Курськ" про катастрофу на російському атомному підводному човні.