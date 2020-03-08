Google створив дудл до Міжнародного жіночого дня

Google присвятив свій новий дудл Міжнародному жіночому дню.

Про це йдеться у вітальному ролику компанії у YouTube.

"У сьогоднішній щорічний Міжнародний жіночий день Doodle вітає жінок у всьому світі та всіх поколінь спеціальним анімаційним відео. Це багатошарова анімація з 3D-паперової мандали, проілюстрована у Нью-Йорку та Лондоні та анімована у Цюриху. Вона показує історію цього важливого свята та те, яке значення воно має для жінок усіх поколінь", - зазначили у компанії.