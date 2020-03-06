На острові Пасхи автівка розбила старовинну статую

На острові Пасхи автівка розбила старовинну статую

Фото
Укрінформ
На острові Пасхи автомобіль пікап збив одну зі знаменитих старовинних статуй моаї та розтрощив її.

Про це повідомляє спільнота корінних мешканців острова у Facebook.

"Ми шкодуємо про те, що сталося сьогодні вранці, пікап врізався в одну з наших статуй, серйозно пошкодивши структуру", - йдеться у дописі спільноти.

Як відомо, моаї — найбільша загадка і “бренд” острова Пасхи.

Кам'яні статуї у вигляді людських фігур з величезними головами висотою до 20 метрів встановлені на узбережжі острова.

Загалом на острові Пасхи є 887 моаї. Близько 95 % вирізані зі спресованого вулканічного попелу вулкану Рано-Рараку.

Фото: Ma'u Henua

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-