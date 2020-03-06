На острові Пасхи автівка розбила старовинну статую

На острові Пасхи автомобіль пікап збив одну зі знаменитих старовинних статуй моаї та розтрощив її.

Про це повідомляє спільнота корінних мешканців острова у Facebook.

"Ми шкодуємо про те, що сталося сьогодні вранці, пікап врізався в одну з наших статуй, серйозно пошкодивши структуру", - йдеться у дописі спільноти.

Як відомо, моаї — найбільша загадка і “бренд” острова Пасхи.

Кам'яні статуї у вигляді людських фігур з величезними головами висотою до 20 метрів встановлені на узбережжі острова.

Загалом на острові Пасхи є 887 моаї. Близько 95 % вирізані зі спресованого вулканічного попелу вулкану Рано-Рараку.

Фото: Ma'u Henua