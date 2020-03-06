У Києві провели відкриту репетицію дебютантів Віденського балу

У Музеї історії міста Києва відбулася перша репетиція дебютантів Благодійного Віденського балу України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Цього року наш бал присвячений Україні, його минулому, сьогоденню і майбутньому. І для нас дуже важлива ще тема культурної дипломатії, бо ми розуміємо, що бал це перш за все амбасадор України у світі. І цього року ми особливу увагу приділили і дрес-коду дебютантів, які зараз готуються до першої репетиції. Вони будуть в однакових сукнях білого кольору, їх буде більше ніж 30 пар. І особливість їх вбрання буде ще в тому, що в кожної із дівчат буде пояс з українським орнаментом саме з того району звідки дівчина родом. І таким чином ми покажемо зв'язок з корінням ”, - розповіла організатор віденського балу в Україні Марина Ігнатуша.

Репетиція балу/ Фото: Дмитро Стаховський

Вона зазначила, що традиційно Віденські бали є благодійними, в такий спосіб показують перевагу духовного над матеріальним та формують нове відношення та розуміння культури благодійності, в основі якої знаходиться філантропія, як одна із складових благополуччя та процвітання суспільства.

“Цього року нашою соціальною місією балу є відновлення історичної спадщини, і ми зможемо показати перевагу духовного над матеріальним. І ми будемо збирати кошти на аукціоні на реставрацію Національного історико-культурного “заповідника” Качанівка, який є одним із семи чудес України”, - сказала Ігнатуша.

Цьогоріч серед дебютантів є Віденського балу є відомі музиканти Дмитро Каднай і Філіп Коляденко, молодий талановитий дизайнер Яніс Степаненко, стиліст та іміджмейкер Леонід Мартинчик, власниця ювелірного бренду Валерія Гузема, учасниця шоу “Х-фактор” Анна Іваніца, переможниця конкурсу Miss Multiverse Олена Смірнова, співачка та модель Наталя Варченко, та інші талановиті особистості.

Цього року вперше дебютанткою на благодійному Віденському балу стане 18-літня Олександра Данилюк, українка, яка вже сім разів відкривала бали у Австрії.

Також окрім відкритої репетиції танцювальних номерів, у Музеї історії міста Києва пройшла ознайомча лекція про історію і культуру балів в Україні, яку провела письменниця і мистецтвознавець Анна Володимирська.

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Як повідомляв Укрінформ, щорічний Благодійний Віденський бал у Києві відбудеться 4 квітня 2020 року.

Подія відбудеться за підтримки Віденського бального комітету, мерій Відня та Києва.

Художню програму заходу створить симфонічний оркестр "Київ-Класик" під керівництвом Артиста ЮНЕСКО в ім’я миру, посла української культури Германа Макаренка.

Бал відкриють 30 пар дебютантів під звуки полонезу Цирера. Підготовкою дебютантів опікуватиметься студія танцю GolDance і зіркові хореографи Андрій Дикий та Олена Балджи.