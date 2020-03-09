9 березня: народний календар і астровісник

Сьогодні повня в Діві; про що свідчив сніг на Обретіння, як не потривожити русалку і чому не треба дивуватись.

Церква цього дня згадує перше і друге обретіння глави Іоанна Предтечі. Вважалося, що о цій порі Іоанн іскру в землю кидає, сніги «підпалює», а птахи з далеких теплих країв на рідну батьківщину повертаються й починають шукати собі місця для гнізд. Вчасне повернення птахів з вирію було ознакою того, що весна встановилася остаточно. А ще наші пращури казали, що на Обретіння птиця обертається до гнізда, діти – до хліба, а чоловіки – до праці. У цей день суворо заборонялося прати білизну – можна було потривожити водяного і русалок.

«Якщо день по снігу – то й у квітні по снігу, коли ж по голу – то й у квітні по тому». Сніг на Обрітення свідчив про те, що Великдень буде холодний.

Іменинники сьогодні Іван і Еразм.

15-ий і 16-ий місячні дні, повня у Діві й останній день ретроградного Меркурія. Все буде трішки гіпертрофовано: емоції, репліки, біль. Все трішечки гостріше, а зачепитися можна буде й за круглий стіл. Виникає ризик травм, поломок, аварій. Не дивуйтеся сваркам, образам та іншим «пристрастям» – Великий піст триває. В критичній ситуації рятівним колом може стати великодушність, або щире слово. А ще пильнуйте за домашніми улюбленцями – вони можуть додати сьогодні клопотів.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1915 році: -20, а найтеплішим у 1920 році – +17,3.