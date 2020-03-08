8 березня: народний календар і астровісник

Кого треба гукати цього дня, хто може вилізти з могили та безжально відсікаймо зайве.

Нині «зеленого» Полікарпа. Якщо було холодно і весна затримувалась, треба було її гарненько погукати.

У давнину 8 березня не святкували, а жіноча солідарність хоч і була, але вкрай слабка. Слова «берегиня» не зустріти в жодному українському словнику й етимологія цього слова не зрозуміла. В дуже ранні часи Київської Русі «берегинями» називали болотяних духів, що жили поблизу річок, «родичок» русалок. За іншою версією, «берегині» – це знову ж таки духи, які існували на пограниччі, оберігаючи людей від сил зла – упирів. Ключове слово тут «берег», «оберігати». У 80-их роках ХХ століття, на хвилі потужного національного відродження, з’явилося слово-міфологема «Берегиня», яке ототожнювалося з образом української жінки – хранительки родинного вогнища, національних традицій, дружини і матері. Вигадали його чоловіки-письменники. Насправді ж становище української жінки в давнину було не надто райдужним. Звісно, українки мали певну свободу на відміну від тих таки росіянок чи південних слов’янок, але межі тієї свободи були вкрай вузькими. Хвороба, смерть, мали зазвичай не чоловічу, а саме жіночу подобу. У Болгарії жінку-покійницю навіть закопували на півметра глибше ніж чоловіка. Боялися, що вилізе.

Іменинники нині Олександр, Олексій, Микола, Михайло, Сергій.

14-15 місячні дні. Доволі складний і неоднозначний час. Місяць перебуватиме у Діві, що спонукатиме до надмірної дотошності, пунктуальності, раціональності. На одних почуттях і драйві сьогодні точно далеко не заїдеш. Втім, саме сьогодні можна докопатися до істини, до самої суті, яка раніше вислизала й ховалася. Цілком імовірно, що завдяки пильності й уважності будуть вчасно локалізовані певні загрози і небезпеки. Ця доба закладає енергетичні підвалини на решту місяця. Добре складати плани, графіки й слідувати точно за маршрутом. Безжально відсікайте все зайве. Легковажна безжурність і безтурботність може обернутися серйозними проблемами, особливо в сім’ї. Але день обіцяє бути цікавим.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1964 році: –20,8, а найтеплішим у 2016 році - +14,8.