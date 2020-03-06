Феміністична афіша: Марш Жінок, Жіноче Ралі та "Малена"

8 березня – це не про квіти, а про рівні права. Зібрали для Вас події, які будуть цікаві і жінкам, і чоловікам.

Марш Жінок 2020

Що цікавого: Ми — жінки різного віку, соціальних класів, сексуальної орієнтації, ґендерної ідентичності, кольорів шкіри, етнічності та національності. Ми живемо у різних соціальних контекстах та реаліях, але всі ми кожного дня стикаємося з сексизмом, дискримінацією та насильством, які називаються «традиційними цінностями». Саме тому ми виходимо на Марш: змусити державу почути про наші проблеми, ратифікувати Стамбульську конвенцію та зменшити кількість насильницьких злочинів, забезпечивши належну реакцію правоохоронних органів та захист жертв.

Коли: 8 березня 12:00

Де: Михайлівська площа

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

XXXI Міжнародна оптово-роздрібна виставка "HANDMADE-Expo Весна 2020"

Що цікавого: HANDMADE-Expo - це масштабна подія у сфері art & hobby, захід для шанувальників авторських та дизайнерських речей.

Коли: 4 - 7 березня

Де: Міжнародний виставковий центр (Броварський проспект, 15)

Скільки: 35 грн

Більше інформації: Facebook, Сайт

Виставка живопису і скульптур "Саме ТІ"

Що цікавого: Кураторський проект галериста і колекціонера Олександра Яновича передбачає демонстрацію серій художніх робіт, з яких більшість є класичними творами художника, і одна – автопортретом. В експозиції будуть представлені роботи та автопортрети Матвія Вайсберга, Бориса Буряка, Олександра Стовбура, Олега Денисенка, Романа Романишина, Владислава Шерешевського, Бориса Фірцака, Ірини Вештак-Остроменської, Петра Сметани, Миколи Журавля, Олексія Малих, Петра Лебединця, Влада Кришовського, Петра Бевзи, Сергія Гая, Валерія Шкарупи та інших – з колекції ЦСМ «Білий Світ».

Коли: 5 - 15 березня

Де: Центральний будинок художника

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

Концерт "Друга Ріка"

Що цікавого: «Друга Ріка» влаштує концерт, де зіграє альбом 15-річної давнини - «Рекорди». Концерт стане унікальним, як для слухачів, так і для самої групи. Чимало пісень будуть зіграні вперше за 15 років.

Коли: 7 березня 19:00

Де: ATLAS (вул. Січових Стрільців, 37-41)

Скільки: від 500 грн

Більше інформації: Facebook

«Дискотека 80»: C.CCatch, Boney M. Liz Mitchell

Що цікавого: Фестиваль «Дискотека 80» - це тригодинний танцювально-музичний марафон, наповнений улюбленими ритмами eurodance і хітами, або скажімо «ХІТЯРАМІ», у виконанні справжніх світових поп-зірок, легендарних кумирів кількох поколінь: С.С.CATCH, BONEY M, Didier MAROUANI , Afric SIMONE!

Коли: 7 березня 19:00

Де: Палац Спорту (Спортивна площа, 1)

Скільки: від 850 грн

Більше інформації: Facebook

Всі. Свої. Маркет прикрас

Що цікавого: Красивих прикрас забагато не буває! Чи не так? Безліч витончених та стильних прикрас збере для вас в одному місці Маркет прикрас.

Коли: 7 – 9 березня

Де: Всі. Свої Тераса (вул. Десятинна, 12)

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

Весняний KYIVNESS WEEKEND

Що цікавого: Ця подія — великий крок для команди Kyivness, адже з самого початку маркету вони мріяли створити культурний захід, який стане частиною життя містян. Подія вихідного дня у самому центрі Києва, з кращими локальними та вінтажними проектами, бістро, культурною програмою, кінопоказами, лекціями, музикою та перформансами.

Коли: 7 - 8 березня

Де: Палац мистецтв «Український дім» (вул. Хрещатик, 2)

Скільки: 200 грн

Більше інформації: Facebook

Екскурсія на кіностудію FILM.UA

Що цікавого: Це подорож в світ сучасного українського кінематографа і телевиробництва. На студії знімали популярні телепередачі - «Х-фактор», «Україна має талант», «Вар'яти-шоу», улюблені всіма фільми і серіали - «Нюхач», «Кріпосна», «Захар Беркут», «Сторожова Застава», «Скажене весілля», «Віддана» та багато інших. Під час екскурсії, ви дізнаєтеся:

всі стадії творчого процесу: від ідеї до втілення її на екрані

як проходить озвучка і дубляж, а також де голлівудські блокбастери отримують свої українські голоси

як створюються популярні українські мультфільми

а також зможете побачити знімальні павільйони, колекцію ретро автомобілів і прогулятися по фортеці часів Київської Русі.

Коли: вівторок, четвер, субота та неділя в 11:00, 13:00 або 15:00.

Де: Кіностудія FILM.UA

Скільки: 300 грн / чол. (Мінімальна кількість учасників: 10 осіб)

Більше інформації: Facebook

Концерт Pianoбой з симфонічним оркестром

Що цікавого: Гурт Pianoбой та його лідер Дмитро Шуров представили довгоочікуваний четвертий студійний альбом ХІСТОРІ. А насолодитись ним у виконанні симфонічного оркестру можна буде у Палаці спорту.

Коли: 8 березня 19:00

Де: Палац Спорту (Спортивна площа, 1)

Скільки: 290-1790 грн

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Концерт "Джазові історії кохання"

Що цікавого: У програмі прозвучать легендарні і улюблені в усьому світі джазові балади, легкі свінгові танцювальні композиції про велике кохання. Світові шедеври з репертуару Елли Фітцджеральд, Біллі Холідей, Сари Вон, Луї Армстронга, Френка Сінатри, Рея Чарльза і багатьох інших ікон джазової музики.

Коли: 8 березня 19:00

Де: Концертна зала «Дім архітектора» (вул. Бориса Грінченка, 7)

Скільки: від 250 грн

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Малена. Показ та обговорення

Що цікавого: Легендарний фільм Джузеппе Торнаторе. Дві премії «Оскар», дві премії «Золотий Глобус». Малена - красуня-вдова, мана чоловіків і предмет заздрості жінок. Дружини розпускають про неї брудні плітки. Чоловіки переслідують її та марять про неї.

Коли: 8 березня 13:00

Де: Арт-центр ім. Івана Козловського (вулиця Хрещатик, 50-б)

Скільки: 100 грн

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Велике Жіноче Ралі 2020

Що цікавого: Велике Жіноче Ралі - традиційне змагання, яке щорічно відбувається у центрі столиці 8 березня. У змаганнях можуть брати участь виключно жіночі екіпажі (пілот та штурман), а рух учасниць проходить за маршрутом-легендою та тільки в рамках Правил Дорожнього руху України.

Коли: 8 березня 10:00

Де: Київський міський автомотоклуб (вул. Донецька, 22)

Скільки: Не вказано

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Олена Кравець та Олена Андрейчикова. Іронічні Читання

Що цікавого: Олена Кравець та Олена Андрейчикова читають оповідання Олени Андрейчикової та інших авторів в рамках нового проекту #прозаnostra.

Коли: 9 березня 19:00

Де: Театр на Подолі (Андріївський узвіз, 20)

Скільки: 250-800 грн

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