Чотири актори зіграють Шевченка у виставі закарпатського театру

Закарпатський обласний муздрамтеатр підготував прем’єру до Дня Шевченка “Думи мої” про життя і творчість українського генія, в якій Тараса Шевченка зіграють одразу чотири актори.

Про це повідомляє офіційний сайт Закарпатського музичного-драматичного театру ім. братів Шерегіїв.

“З нагоди 206-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка Закарпатський академічний український обласний музично-драматичний театр імені братів Шерегіїв підготував прем’єру вистави «Думи мої, думи…» про життя і творчість українського генія. Постановку за власною інсценізацією здійснив народний артист України Анатолій Філіппов. Глядач побачить Шевченка в різні періоди його життя, тому й гратимуть Кобзаря аж чотири актори. У виставі задіяна майже вся трупа муздрамтеатру”, - йдеться у повідомленні.

Театральна Шевченкіана на Закарпатті має вже майже столітню традицію. В репертуарі Закарпатського муздрамтеатру й досі можна побачити «Мати-наймичку» та «Назара Стодолю». Біографічну виставу «Сторінками щоденника поета…» до 200-річчя Тараса Шевченка за п’єсою Олександра Гавроша здійснив Закарпатський обласний театр ляльок «Бавка» (режисер Микола Карпенко). Там же поставлено і виставу за поезією Кобзаря Олександром Куциком «У нашім раю на землі…».

“Думи мої” - це п’ята постановка закарпатської Шевченкіани за останні роки, прем’єра якої відбудеться у понеділок, 9 березня, о 18.00 на сцені найбільшого театру області.