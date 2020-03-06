Сценарист "Чорнобиля" візьметься за новий серіал за мотивами відеогри The Last of Us
Укрінформ
Сценарист серіалу «Чорнобиль» Крейг Мазін почне працювати з HBO над новим проєктом за мотивами популярної відеогри The Last of Us.
Про це повідомляє Hollywood Reporter.
«Крейг Мазін, творець відомого серіалу «Чорнобиль», знову працюватиме з HBO, щоб адаптувати популярну відеогру The Last of Us», - йдеться в повідомленні.
Крім Мазіна, автора серіалу «Чорнобиль» (2019), який отримав «Еммі», сценаристом і продюсером проєкту буде Ніл Дракаманн - сценарист і креативний директор обох частин відеогри The Last of Us.
Зазначається, що сюжет серіалу буде заснований на подіях першої частини відеогри та частково торкнеться другої.
Дату прем'єри серіалу поки що не оголошено.