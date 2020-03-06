6 березня: народний календар і астровісник

Кого зігріє Тимофій, як вестиметься псові та до чого можуть призвести сьогодні драконівські методи.

Сьогодні чудотворної Козельщанської ікони Божої Матері – головної святині Полтавщини. Історія цього образу Богородиці дуже цікава. Ікона має італійське походження й імовірно була написана в ХV-XVI століттях. Спочатку вона належала одній із фрейлін імператриці Єлизавети Петрівни – жінка була італійкою, закохалася в запорізького військового писаря Сіромаху й вийшла за нього заміж. Згодом ікона стала сімейною реліквією графів Капністів. Образ прославився тим, що навесні 1881 року сталось чудесне зцілення Марії Капніст – доньки Володимира Капніста, яка впродовж тривалого часу хворіла на параліч ніг. Згодом у селі Козельщина – маєтку графів Капністів була побудована капличка, а потім і камінна церква, освячена на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Там і знаходилась родинна святиня. В часи більшовицьких гонінь на церкву ікону переховували чорниці та віряни. У храм вона повернулася лише в 1993 році. Перед образом Козельщанської Богородиці моляться, просячи зцілення від усіляких хвороб, зокрема й від хвороб кінцівок (особливо ніг).

Також цього дня церква згадує преподобного Тимофія. У давнину українці називали цей день Тимофієм-Весновієм, або Весногрієм. А ще казали: «Тимошеве тепло віє – старого пса гріє», «На Весногрія і старцю надія». Примічали звідки вітер: зі сходу – скоро настане справжня весна, з півдня – на теплу погоду з дощами, а якщо подує з півночі – чекай похолодання.

З іменинами вітайте Тимофія, Георгія, Олександра, Данила, Григоргія, Костянтина, Павла і Ольгу.

12-13 місячні дні. У декого ентузіазм зашкалюватиме, а в декого, навпаки, спостерігатиметься певне зниження психоемоційного тонусу. Місяць від Рака переходитиме до Лева, що спонукатиме до артистизму, стриманого оптимізму і товариськості. Таланитиме всім творчим особистостям, а головним двигуном прогресу можуть несподівано стати діти. Цього дня не варто встановлювати жорстких термінів під час планування; треба уникати надмірного контролю за виконанням тих чи інших задач. Струмінь творчості може принести набагато більше, ніж драконівські методи і залізна дисципліна. Засторога: намагайтеся не оформлювати важливі фінансові документи до середини березня.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1964 році: –16,7, а найтеплішим у 1995 - +17,4.